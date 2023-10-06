美國貨幣市場基金 資產規模創新高至5.71兆美元

貨幣市場基金被認為是近似於現金的投資工具。 （路透）

隨著美國利率 升至5%以上，截至4日這一周，美國貨幣 市場基金資產規模創下歷史新高至5.71兆美元。投資 人因為固定收益市場動盪，持續蜂擁轉向安全性近似現金的貨幣市場基金（money-market mutual fund）。

彭博資訊周四（5日）引用Investment Company Institute的數據報導，截至10月4日當周，約有641億美元資金流入美國貨幣市場基金，使得這類基金的總資產規模增加到5.71兆美元。

彭博指出，去年美國聯準會（Fed）展開數十年來最激進的貨幣緊縮周期之後，投資人接著就不斷把錢改投入貨幣基金，主要是貨幣基金的經理人比起銀行，通常都能更快速提供更好的收益。

上個月，美國聯準會維持利率不動在5.25%～5.5%，這利率水準是22年最高。聯準會同時更新季度展望，偏好今年再升息一次，而且明年寬鬆貨幣的程度會比6月時所看的還要小。這些資訊都支持了美國的利率將會停留在更高的水準更久一點，才能對抗通膨。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，如果勞動市場和通膨繼續降溫，或金融條件仍然緊縮，利率決策者可以維持利率穩定。戴利被視為鴿派官員，今年在利率決策會議沒有投票權。