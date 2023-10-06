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美企獲利反彈 股市迎來利多

編譯任中原／綜合報導

美國股市多頭在經歷2023年最糟的一個月（9月）之後，至少還有一項對後市樂觀的理由，就是第4季企業盈餘將大幅反彈。彭博資訊的數據顯示，史坦普500大企業本季預估淨利將比去年同期激增7.6%，一掃連續四季持續萎縮的陰霾。

美國第3季財報熱季將從下周開鑼，彭博行業研究（BI）預估，500大企業淨利微減0.3%，但比第2季時的減少5.7%大幅改善。面對聯準會（Fed）激進升息的壓力，企業盈餘好轉將是股市投資人的救生圈。

其中，電訊與公用事業第4季獲利預估至少將比去年同期成長45%，帶動第4季企業獲利復甦。晶片製造業及媒體與娛樂業預估分別成長28%及66%，但能源業預估將萎縮24%。如果扣除能源業，史坦普500大獲利成長將達11%。

獲利預估樂觀，顯示企業界兩年來奮力降低成本以捍衛獲利率之後，現在終於享受到通膨下降的好處。

BI全球股市策略長亞當斯表示，「高通膨一直壓縮非能源企業的獲利率；現在通膨減緩，加上去年企業裁員的滯後效應，使企業獲利率提升」。

不過股市投資人與專家仍有理由審慎以對，包括利率可能再調升，衰退警訊出現，罷工延長，能源價格上漲，消費者超額儲蓄將盡，及學貸恢復還款等利空。

再者，美國大企業獲利回升的利多並不會滲透到小型股。法國興業銀行美股策略長卡布拉預估，小型股僱用近半數的勞工，且對利率較為敏感，工資及利率上升都侵蝕獲利，因此預估盈餘無法擴張，或延後好轉。

利率 投資 史坦普500

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