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財經簡訊

財經新聞組／整理

谷歌調整作法 結束德國調查

德國卡特爾辦公室表示，Alphabet旗下谷歌已同意改變其管理用戶個資作法，以結束德國反壟斷調查。德國反壟斷監管機構1月發布一份指控表，反對谷歌數據處理條款，指稱用戶沒有得到足夠的選擇來決定是否以及在多大程度上，同意對其數據橫跨谷所有服務進行深遠的處理。

Conagra Brands轉虧為盈

Conagra Brands第1季財報轉虧為盈，並維持全年目標不變。多輪漲價和成本壓力緩解，有助抵消這家包裝食品製造商產品需求放緩的影響。這家Slim Jim牛肉乾製造商上季淨利3.2億元，合每股67分；去年同期虧損7750萬元，合每股16分。淨銷售額29億元，分析師平均預期為29.5億元。

現代汽車用特斯拉充電規格

現代汽車決定在美國和加拿大採用特斯拉的電動車充電技術。現代汽車與福特汽車、通用汽車和日產汽車等全球同行一起採用特斯拉的北美充電標準(NACS)。其新款電動車將自2024年第4季起在美配備NACS端口，並於2025年上半年在加拿大上市。

9月裁員數較上月少37%

最新報告顯示美國雇主在9月減少裁員，尤其是倉儲業；但由於科技和零售業持續裁員，今年以來的裁員意向更高。就業顧問公司Challenger, Gray & Christmas在報告中表示，上個月美國雇主宣布裁員總數為4萬7457人，比8月的7萬5151人減少約37%；但仍較2022年9月增加58%。

福特德國廠潛在投資人退出

福特表示，該公司與其德國薩爾路易斯廠的潛在投資者之間的談判已經失敗；讓工人重新陷入對該工廠未來及其工作的不確定性之中。工會代表對此消息表示失望和憤怒，並表示9日 將繼續與該公司就堅守崗位的工人的集體談判協議進行談判。該廠自2025年起停產Focus車型。

首申失業金20.7萬 低於預期

勞工部報告，截至9月30日當周經季節調整後首次申請失業救濟金人數為20.7萬人，僅較上期增加2000人，低於《道瓊》普遍預期的21萬人。4周移動平均值跌至20萬8750人，減少2500人。有一周時間落差的持續申領人數為166.4萬，低於FactSet預測的168萬。

德國 裁員 特斯拉

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