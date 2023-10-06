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改採大飛機 航空業突破營運限制

財經新聞組／綜合報導

聯合航空克服困擾航空業者營運限制的方法很簡單：採用更大型的飛機。

總部位於芝加哥的聯合航空3日宣布計畫向波音和空中巴士訂購110架飛機，理由是空中交通管制員短缺、空域擁擠以及跑道和機場登機口的限制，迫使許多航空公司削減航班數量。

由於聯航預計隨著需求激增，這些問題到2030年將變得更加嚴重，因此它正在購買更大、座位更多的飛機。其他航空公司也正起而效法。

聯航商務長諾塞拉(Andrew Nocella)表示：「美國並沒有建造更多跑道，因此我們只能升級飛機以應對不斷成長的需求。」並補充說，沒有更大的飛機就無法滿足旅遊需求。

該公司的目標是在2027年將北美每架航班的平均座位數較2019年增加40%以上。

聯航的最新訂單包括50架波音787-9飛機，加入目前由767客機提供服務的許多航線。這種版本的787比其機隊中的767飛機多出129個座位。

同樣地，聯航採購的60架空中巴士A321neo的座位數比其一直在執飛的一些波音757多出30%。

聯航並不是唯一採用「越大越好」方法的公司。航空業者普遍面臨空中交通管制員短缺的問題，因為許多空中交通管制員在疫情期間退休，新管制員的培訓也停止了。

捷藍航空執行長海耶斯(Robin Hayes)上月表示，即使美國聯邦航空管理局(FAA)將管制員招募人數增加一倍，也需要5年時間才能趕上人員配備水準。因此，該航空公司預計短中期內營運的航班數量將減少，並警告這將對其第3季收入造成打擊。

這些挑戰迫使聯合航空削減了從其最大全球基地紐瓦克起飛的每日航班。由於管制員問題，Frontier Airlines也被迫重新調整其網路。

乘坐更大的飛機對航空公司來說更有利可圖，航空公司可以出售更多座位，並用更少的飛機和員工運作。

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