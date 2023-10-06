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市場需求大 雞肉價格創高

財經新聞組／綜合報導
雞肉價格因供需雙重因素，正在創下歷史新高紀錄。（路透）
雞肉價格因供需雙重因素，正在創下歷史新高紀錄。（路透）

美國雜貨店的雞肉價格正創歷史新高，並且由於泰森食品和其他肉品公司減少產量以提高利潤，而厭倦通膨的購物者購買雞肉而不是牛肉和豬肉，因此雞肉價格應該會繼續保持高價一段時間。

雞肉價格上漲雖會提高頂級生產商泰森和Pilgrim's Pride的收入，但會壓縮消費者的支出，迫使他們放棄高端蛋白質來省錢。數據顯示雞肉生產商的獲利率已達到一年來的最高水平。

美國農業部(USDA)數據顯示，今年美國人均雞肉消費量預計將首次超過100磅。

由於牛肉供應減少導致價格上漲，預計牛肉消費量將降至2018年以來的最低水平。同時，消費者支出削減導致豬肉消費量降至2015年以來的最低水平。

根據政府數據，截至9月23日的6周內，美國雞蛋孵化量較去年同期減少約2.8%。與2022年同期相比完全逆轉，當時雞蛋數量增加3.6%。

截至9月23日的6周內，用於肉類生產的雞肉生產商投放的雛雞數量比去年同期減少約2.7%，而去年同期則是增加4.5%。

荷蘭合作銀行表示，雞肉公司今年夏天試圖限制禽類的重量，作為「限制產量和恢復獲利能力的努力之一」。較輕的禽類對消費者來說意味著更少的肉。

USDA最新每月數據顯示，8月整隻新鮮雞肉和帶骨腿的零售價格創下新高紀錄。雞腿價格較2月創下的近一年低點上漲10%。

美國政府自8月開始下修2023年雞肉產量預期，部分原因是雛雞投放量減少，但預計產量仍將超過2022年。

業者冰櫃中仍有大量庫存可供應。8月冷凍雞胸肉庫存創歷史新高。

Gro Intelligence資深商品分析師史佩克(Adam Speck)表示，雞肉價格進一步上漲可能會威脅需求。但由於大平原三年乾旱期間牧場主減少了牛群，導致牛肉供應緊張，消費者仍會選擇雞肉。

雞蛋 蛋白質 利率

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