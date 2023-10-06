我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范士丹追思會 藍天使送別 孫女：她是我永遠的太陽

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

假期折扣促銷 網購估增4.8%

財經新聞組／綜合報導

Adobe Analytics發布報告顯示，由於零售商全力以赴，透過更大的折扣和促銷活動來吸引備受通膨打擊的消費者，美國關鍵假期期間的線上銷售額預計將較去年同期成長4.8%。

預計11月1日至12月31日期間銷售額還將以更快的速度成長，達到2218億元；其中包括網購星期一、感恩節和黑色星期五等一些最大的購物日。去年同期的數字為2117億元。

Adobe表示，今年假期季節將大幅折扣，尤其是玩具、運動用品和家具類別，降價幅度最高可達35%。

萬事達卡上月的SpendingPulse報告預測假日季線上銷售額將成長6.7%。

沃爾瑪、Target和梅西百貨等零售商提前幾個月為這個至關重要的季節做好準備，因為在豐收的一年裡，假期季的收入占該產業年收入近三分之一。

隨著亞馬遜在10月舉辦今年第二次Prime Day促銷活動，假期購物預計最快將提前於本月開始。

Adobe表示，亞馬遜活動預計將為今年的整體零售業帶進81億元的銷售額。並補充說，一些注重成本的購物者可能會跳過成本更高的選擇，改採標準送貨或路邊取貨等更快運輸方式。

報告指出，購物者、尤其是年輕人，更有可能使用先買後付款服務來節省預算。

亞馬遜 零售商 梅西百貨

上一則

OpenAI傳出要自研晶片 正評估潛在併購標的

下一則

債市拋售潮 衝擊金融業

延伸閱讀

叫她就會啟動所有同事iPhone 英女和Siri撞名崩潰：根本強迫我改名

叫她就會啟動所有同事iPhone 英女和Siri撞名崩潰：根本強迫我改名
大幅裁員近1年後 Meta、亞馬遜子公司又裁員了

大幅裁員近1年後 Meta、亞馬遜子公司又裁員了
Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人
FTC主席曾主張拆解電商帝國 聯邦霹靂手段 可能迫亞馬遜重組

FTC主席曾主張拆解電商帝國 聯邦霹靂手段 可能迫亞馬遜重組

熱門新聞

勞力士中古表價格次指數在9月下跌2.2%，跌幅比大盤指數Subdial Watch指數的2.1%還多。相較下，追蹤前100大入門款手表的次指數僅跌0.8%。（路透）

撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

2023-10-03 05:31
麥當勞說，固執推行可重覆使用餐具，實務上不一定真能比較環保。 （美聯社）

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

2023-09-28 05:14
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度

2023-09-30 15:15
美國公債市場9月宛如經歷大屠殺，10年期美債價格大跌、走勢反向的殖利率飆到接近16年最高，反映市場擔心聯準會（Fed）果真讓利率升得「更高、更久」的恐懼。（美聯社）

10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％

2023-09-30 08:55
中芯國際。（本報資料照片）

中芯增7奈米備貨 下單台廠 要求2年份用量 外界估防美加強管制

2023-09-30 02:25
根據德國交易平台Container xChange周四發布的分析，俄羅斯目前有150,000個過剩貨櫃，反映出中國對俄出口商品數量激增。示意圖。（路透）

俄貨櫃堆積如山、價格暴跌 反映中國向莫斯科出口激增

2023-09-29 18:02

超人氣

更多 >
74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身
這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎

這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎
4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力

4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力
光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到
曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售