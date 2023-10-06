假期折扣促銷 網購估增4.8%

Adobe Analytics發布報告顯示，由於零售商 全力以赴，透過更大的折扣和促銷活動來吸引備受通膨打擊的消費者，美國關鍵假期期間的線上銷售額預計將較去年同期成長4.8%。

預計11月1日至12月31日期間銷售額還將以更快的速度成長，達到2218億元；其中包括網購星期一、感恩節和黑色星期五等一些最大的購物日。去年同期的數字為2117億元。

Adobe表示，今年假期季節將大幅折扣，尤其是玩具、運動用品和家具類別，降價幅度最高可達35%。

萬事達卡上月的SpendingPulse報告預測假日季線上銷售額將成長6.7%。

沃爾瑪、Target和梅西百貨 等零售商提前幾個月為這個至關重要的季節做好準備，因為在豐收的一年裡，假期季的收入占該產業年收入近三分之一。

隨著亞馬遜 在10月舉辦今年第二次Prime Day促銷活動，假期購物預計最快將提前於本月開始。

Adobe表示，亞馬遜活動預計將為今年的整體零售業帶進81億元的銷售額。並補充說，一些注重成本的購物者可能會跳過成本更高的選擇，改採標準送貨或路邊取貨等更快運輸方式。

報告指出，購物者、尤其是年輕人，更有可能使用先買後付款服務來節省預算。