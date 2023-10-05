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美元邁向史上最長連漲紀錄 升勢可望再延續3至6個月

編譯湯淑君／綜合外電
美元近幾個月來再度發動一波猛攻，升勢之猛令大多數人意外。（路透）
美元近幾個月來再度發動一波猛攻，升勢之猛令大多數人意外。（路透）

美元近幾個月來再度發動一波猛攻，升勢之猛令大多數人意外，眼看下周就要再度跨越另一個里程碑：追蹤兌六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）連續13周挺升。問題是，這一波升勢還能持續多久？

MarketWatch報導，FactSet的數據顯示，本周來美元指數已挺升0.8%，可望連續第12周收漲。Bianco Research創辦人畢安科4日在社群媒體平台X（昔稱推特）上發文指出，上一回美元連漲走勢持續這麼久，是在止於2014年10月的那一段時期，當時也是一連12周走高。

美元可望連漲12周、邁向連13升

現在，交易員和外匯分析師已開始揣測，下周美元漲勢能否延伸至第13周，若能達陣，將締造一連13周升值紀錄，根據道瓊市場數據，那將是1985年有資料可考以來最長的一波升勢。

基於美國公債殖利率升勢未歇，協助推高美元兌其他貨幣的相對價值，那種可能性似乎愈來愈強。

交易員也在期貨市場加碼押注美元繼續走高。盛寶銀行分析師韓森分析美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據發現，非商業交易員做多美元的部位總額已連續第九周增加，增至11個月來最高水準。

上回交易員這麼樂觀看待美元後市時，隔一個月後，美元指數就登上20年高峰。FactSet的資料顯示，2022年9月28日，美元指數升抵114.78，是2002年5月來最高價位。

當然，期貨市場做多部位超高，有時會被視為「超買」訊號，在眾人一窩蜂搶進下，可能面臨日後平倉潮急湧的風險。然而，就目前情況而言，美國和歐洲的外匯分析師都對聯準會（Fed）宣示利率將升得更高、維持在高檔更久的預測信以為真，據此研判，至少未來數月，美元依然有撐。

明年美元能否續強？要看美國衰退來不來

不過，2024年展望就變得較混沌不明。

最近，由法商東方匯理銀行外匯分析師馬里諾夫領導的G-10貨幣研究與策略團隊發布報告，分析過往50年的資料，試圖鑑往知來，推論美元在未來12個月的表現如何。

他們的結論是，美元應會持續攀升，直到Fed開始調降利率、美國一波經濟衰退展開為止。該團隊預估，衰退可能在2024年第2季期間降臨。若是如此，美元目前的升勢可能至少還有三到六個月的喘息空間。

接下來，美元回軟風險將升高，反映美國經濟在Fed一連串升息壓力下開始減緩。不過，東方匯理團隊此刻的預測是，美元對歐元可望持續挺升至明年底。

美元指數2023年迄今已躍升3.2%，接續2022全年勁升7.9%的升勢。去年，股市和債市都遭遇沉重賣壓，做多美元是少數碩果僅存的安全資產交易。

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