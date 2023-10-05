美Q3車市報捷 通用、豐田亮眼

通用和豐田兩大車廠第3季在美銷量均出現兩位數成長。(路透資料照片)

全球主要汽車製造商陸續發布第3季美國新車銷量數字，通用和豐田 兩大車廠均出現兩位數成長，反映消費者對新車款需求未退，供貨也已好轉。

受益於皮卡、平價跨界SUV 和電動車的需求，通用汽車上季在美國銷量成長約21%，達到674,336輛，延續了今年的強勢。通用汽車也表示，第3季電動車的銷量比前一季大增28%。

豐田汽車上季表現同樣出色，也看好成長還會持續。在第3季期間，豐田在美國銷量增長12％，達到590,296輛，尤其9月成長14％，最暢銷的RAV4小型SUV和Corolla小型轎車貢獻最大；上個月電動車占銷量的31％，其中以RAV4的混合動力汽油電版本為主。

另外，Stellantis旗下FCA第3季銷量為380,563輛，減少1.3%。現代汽車銷量成長9％至200,534輛車，單單9月即勁增16％，主要受到Kona和Tucson小型SUV需求帶動。起亞第3季銷量達到210,341輛車，其中9月成長20％，反映Forté小轎車和Telluride中型SUV受到市場青睞。

美國第3季汽車銷量表現出色之際，正是隸屬美國聯合汽車工會（UAW）的三大汽車製造商勞工醞釀聯合罷工 之時，如今罷工仍在進行，令人憂心本季供應出現中斷。這場罷工對勞資雙方的代價也不斷升高，然而，每家車廠受影響的程度不一。

巴隆周刊（Barron's）報導直指，對通用的衝擊恐怕較大。UAW已幾度擴大罷工，通用都深受其害，不像其他兩家車廠都曾被排除在罷工範圍之外。

通用旗下有約4.6萬名UAW工會成員，參與罷工者約為9,300人，占約20%。

不過，9月銷售數字不錯，也反映業者因預期罷工已事先建立庫存。通用汽車表示，該公司庫存有442,586輛。