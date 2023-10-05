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收入不足 申請房貸易碰壁

財經新聞組／綜合報導
個人財政負擔加重是申請房貸被拒主因。（歐新社）
個人財政負擔加重是申請房貸被拒主因。（歐新社）

由於高房價和高利率推高了每月房貸負擔，對許多消費者來說，申請房貸變得更加困難。

根據消費者金融保護局(CFPB)的最新報告，自2018年有記錄以來，去年貸款機構因「收入不足」而拒絕貸款申請的頻率比任何其他情況都要高。

CFPB報告指出，總體而言，2022年所有申請人中，有9.1%的購屋申請被拒絕，高於2021年的8.3%，但較2020年的9.3%略有下降。再融資申請被拒絕的比例更高，2022年為24.7%，較2021年的14.2%大幅上升。

收入不足導致亞裔申請人被拒絕的比例超過50%，黑人和西語裔的拒絕比例為45%，白人的拒絕比例約為40%。而2018年時這些群體的拒絕比例都低於40%。

CFPB還指出，每月房貸還款的平均成本從2021年12月的1400元增加到2022年12月的2045元。

Bankrate資深產業分析師羅斯曼(Ted Rossman)表示，以收入水平考量的房貸被拒絕率較高，不僅是由於房貸利率上升，而且是房價上漲，「這確實是雙重打擊，特別是對於沒有任何購屋歷史的首購族來說。」

他補充說，貸款機構希望申請人的住房成本占其總收入比率不超過28%。貸款機構經常採用28/36規則評估放款，該準則會考察收入中住房成本和其他債務的比例。在理想情況下，房貸、財產稅和保險應占每月總收入不到28%，包括房貸、卡債和車貸在內的總債務不應超過36%。

亞特蘭大oXYGen Financial執行長CFP詹金(Ted Jenkin)表示，在申請房貸前，要衡量自己能負擔多少。尤其要重點關注「三個大寫字母」：DTI，也就是債務收入比。

如果每月總債務超過總收入的40%，被拒絕的機會就更大。根據CFPB報告，目前拉丁裔和白人的DTI比率高於40%。

貸款機構也會關注申請人的信用評分。CFPB指出這是另一個潛在的麻煩領域。房貸再融資申請人的信用評分中位數現在低於購屋房貸申請人的信用評分中位數，扭轉了最近的趨勢。

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