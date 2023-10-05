ADP新增就業8.9萬 遠低預期

ADP最新報告顯示，9月私人就業 成長大幅放緩，這對勞動市場依然強勁的其他跡象發揮了平衡作用。

這家薪資處理公司表示，本月就業成長總數僅有8.9萬個，低於8月上修後的18萬，也低於《道瓊 》經濟學家預測的16萬個。

也許更重要的是，該報告提供了一些跡象，顯示歷史上最緊俏的勞動市場可能正在放鬆，並給Fed一些停止升息的動力。ADP還表示，工資年增率放緩至5.9%，為連續第12個月下降。

然而，ADP數據可能與6日發布的政府官方數據有顯著差異。根據《道瓊》的預估，經濟學家估計9月非農業就業人數增加17萬人，低於8月的18.7萬人。

9月就業成長幾乎全部來自服務業，達8.1萬個；其中幾乎全部來自休閒和酒店業，增加了9.2萬個。

其他成長的行業包括金融活動的1.7萬、建築業的1.6萬以及教育和醫療服務的1萬；但專業和商業服務業減少3.2萬、貿易、運輸和公用事業行業減少1.3萬，製造業也減少1.2萬。

ADP首席經濟學家理查德森(Nela Richardson)表示：「本月就業機會急劇下降。」「此外，過去12個月工資穩步下降。」

勞工部 前一天發布統計顯示，8月職缺意外大幅上升。職缺和勞動力流動率調查(JOLTS)結果震動了金融市場，加劇了人們對聯準會將需要維持貨幣政策限制以控制通膨的擔憂。

然而，勞工部認為失業人數也大幅上升，將職缺與可用工人的比例降至1.5比1，而之前這個比例高達2 比 1。

ADP表示，員工人數少於50人的公司就業成長最為強勁，增加了9.5萬個職位。中型公司貢獻了7.2萬個職位；而員工人數在500人以上的公司則減少了8.3萬個職位。