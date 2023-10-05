債券殖利率回落 道指中止連三跌
道瓊工業指數打破連續3天跌勢，因美國國債殖利率在就業數據遠弱於預期後從多年高點回落。
道指上漲127.17點或0.4%收3萬3129.55點；史坦普500指數上漲34.3點或0.81%收4263.75點；那斯達克綜合指數上漲176.54點或1.35%收1萬3236.01點。
在史指中，非必需消費品類股表現最佳，上漲約2%，其中特斯拉和挪威郵輪領漲，分別上漲5.93%和3.85%。
能源股是史指表現最差的類股，原油價格創下2022年9月以來單日最大跌幅。德文能源和馬拉松石油下跌超過5%，而SLB和哈里伯頓分別下跌4.74%和4.47%。
ADP上月私人就業人數增加8.9萬人，遠低於《道瓊》預測的16萬人，也低於8月上修後的18萬人。
數據顯示，美國公債殖利率自2007年高點小幅回落。10年期公債殖利率最新報4.733%。
較高的利率增加人們對經濟衰退的擔憂，並將房貸利率推高至接近8%。也就因此房貸需求降至1996年以來的最低水平。
投資人仍心存疑慮，並期待6日公布的9月非農就業數據，以獲取有關勞動市場強勁程度的更多跡象。
近期公用事業已跌至3年多來最低水平，而實際利率目前為正值。使得重新平衡成為有吸引力的切入點。公用事業特選產業SPDR基金(XLU)下跌0.11%。
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