美股最錢線/利率長期偏高 多頭前景黯淡

對於希望從「利率長期偏高」環境下得到緩解的美股 多頭來說，前景越來越黯淡。

史坦普500指數3日跌至6月以來最低水平，道瓊工業平均指數回吐全年漲幅；芝加哥期權交易所VIX波動率指數4個月來首次升破20。

美股面臨的問題在於買家太少。花旗集團數據顯示，追逐上半年美股反彈的對沖基金投資 情緒已轉爲負面。散戶的情緒也在惡化，因為他們將資金投入了回報率高達5%的貨幣市場基金。美國商銀數據顯示，美國企業在第3季放慢回購步伐。

投資人部位也不太可能有幫助。德意志銀行追蹤的衡量自主投資和系統性投資客部位的指標上周跌至減碼水平。接近3月銀行業危機期間，以及2022年6月因經濟衰退擔憂引發的崩盤。

Bokeh Capital Partners創始人兼投資長佛瑞斯特(Kim Forrest)表示：「投資人擔心，如果利率保持在高點的時間更長，而經濟放緩的幅度足以對抗通膨，就將陷入全面衰退。人們對可能出現的問題有很多擔憂。」

高盛集團本周加入摩根史坦利和摩根大通的行列，警告升息可能引發美股進一步下跌。他們指出，史指與10年期美債實質利率之間的差異接近近20年來的最大水平。不過，美國商銀美國股票和量化策略主管蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)獨排眾議，認為投資人極度悲觀的情緒正是買入的理由。該公司的一項反向情緒指標顯示，未來12個月的回報率有95%的機率爲正值。

話雖如此，股票看來還是很貴。數據顯示，史指4.7%的歷史殖利率 幾乎與10年期美國國債殖利率相當，使股價相對於債券的價格達到2002年以來的最高水平。英國商業銀行數據顯示，如果本益比繼續受到高借貸成本的拖累，大盤股數可能需要3年時間才能超越2022年的紀錄高點。（財經新聞組）