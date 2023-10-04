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勞動市場仍強 8月職缺意外增加

財經新聞組／綜合報導
8月職缺大增961萬個，遠高於預估值。（路透）
8月職缺大增961萬個，遠高於預估值。（路透）

美國8月職缺意外增加，代表即使聯準會努力減緩經濟成長，勞動市場在利率上升的情況下仍保持強勁。

勞工部發布8月職缺和勞動力流動率調查(JOLTS)表示，本月職缺總數為961萬個，較7月增加近70萬個，遠高於《道瓊》預估的880萬個。

職缺的增加大部分來自專業和商業服務領域，激增50.9萬個。

報告還顯示辭職率有所下降，這一點受到經濟學家的密切關注，因為辭職率是衡量工人在離開先前職位後尋找新工作的信心的指標。8月辭職率維持在2.3%不變，為2021年1月以來的最低水準。然而，報告顯示招聘人數僅小幅增加至585.7萬人，僅增加3.5萬人。

過去幾個月，職缺數量一直在下降，代表聯準會的升息開始對勞動市場產生影響。勞動市場受到巨大的供需不均的影響，職位空缺數量超過可用工人數量2倍。但由於8月失業工人數量增加，該比例現已降至1.5比1。

聯準會密切關注JOLTS報告，尋找勞動力疲軟的跡象。希望看到火熱的就業市場降溫，從而減輕企業加薪的壓力，以避免推高物價。自2022年3月以來，聯準會已調升基準利率11次，以應對通貨膨脹。

聯準會主席鮑爾表示，希望招募能以盡可能最不痛苦的方式進行緩和，像是減少職缺和跳槽，而不是透過裁員。

到目前為止，經濟合作良好。職缺和離職人數已從高峰回落，而失業率3.8%仍接近半個世紀以來的低點。通貨膨脹則在2022年中期達到40年來新高。過去一年經濟成長顯著放緩，引發人們對聯準會能夠實現所謂軟著陸的希望。

預計6日市場將再次審視勞動市場數據；預估9月就業數據將新增17萬個就業崗位，失業率預計仍將升至3.8%。

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