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利率16年新高 道指全年轉跌

財經新聞組／綜合報導

美股暴跌，美債殖利率觸及2007年以來的最高水平，引發人們擔心利率上升將凍結房市並使經濟陷入衰退。

道瓊工業指數下跌430.97點或1.29%至3萬3002.28點，創3月以來最差單日表現。史坦普500指數下跌58.94點或1.37%至4229.45點，觸及6月以來最低水平。以科技股為主的那斯達克指數下跌248.31點或1.87%收1萬3059.47點，成長股因利率上升而跌幅最大。

道指全年走勢出現負值，下跌0.4%。不過史指2023年來仍上漲10%。

10年期公債殖利率最新報4.8%，創16年來最高水準。隨著聯準會承諾在更長時間內將利率維持在較高水平，指標殖利率在過去一個月飆升。30年期公債殖利率達到4.925%，也是2007年以來的最高水準。30年期固定利率房貸平均利率接近8%。

利率上漲的最新催化劑是8月職位空缺調查，結果顯示勞動市場緊張。調查顯示有960萬個空缺職位，遠高於《道瓊》調查的經濟學家預計的880萬個。強勁的勞動市場使聯準會能夠收緊政策，而不必擔心政策走過頭。

隨著交易日的持續，恐懼情緒在交易大廳蔓延。芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)躍升至5月以來的最高水平。當投資人看到未來會有更多動盪時，這項指標就會上升。

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