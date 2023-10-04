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美股最錢線／大科技股退下 小型股將出頭

財經新聞組／綜合報導

AI已經今非昔比。大型科技股帶動今年美股飆升，從削減成本的裁員寒潮轉向AI的蓬勃發展。

但引領潮流的這些大型科技股不會成為史坦普500指數下次上漲的動力。分析師表示，這將是其他493家估值較低但表現潛力更大的公司；它們比較無需背負估值過高或AI崛起後暴跌帶來的痛苦。

價值型股票、周期性股票和遭受重創的產業，它們的機會取決於在史指中的權重。

七大科技股：蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、輝達、特斯拉、Meta，合計市值占史指總市值的28%，凸顯出該指數已變得頭重腳輕。

隨著科技股下跌，大盤指數也下跌。史指9月走勢為今年以來最差。但這些損失可能會激勵小型股蓬勃發展，表現會以更健康的方式傳播，分散在整個市場，而不是集中在少數個股。

即使如此，雖然分析師認為較小的公司最終會在華爾街占據主導地位，但這種輪換何時到來還不太清楚。

SoFi投資策略主管楊恩(Liz Young)認為向小型股的轉變可能正在發生，但史指在「可預見的未來」並不會出現走高。在經濟放緩開啟新的商業周期、並帶來最大收益的新名單之前，經濟還會進一步下跌。

其他人並不認為經濟會放緩，但認同小型股推動市場的可行性。

例如，美國商銀研究團隊反駁了普遍存在、討論已久的經濟即將收縮的說法，並在8月初取消了經濟衰退的預測。策略師蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)領導的股票策略團隊預計，史指到2023年底將升至4600點。

這將比9月大盤指數收盤價上漲7%。不過，雖然分析師在時機上存在分歧，但普遍都認為大型股將退居二線。

美國商銀股票和量化策略師Ohsung Kwon指出：「周期性股票是這個市場真正可能存在的下一個希望。」「基本上，這與今年初的情況完全相反。」（財經新聞組）

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