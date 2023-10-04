財經簡訊

禮來收購Point Biopharma

禮來公司(Eli Lilly)表示，將以14億元收購癌症治療開發商Point Biopharma Global。禮來公司提出每股Point Biopharma股票12.5元的報價，較該股最新收盤價溢價約87%。Point Biopharma股價3日收盤飆升84.59%。兩家公司預計交易將於2023年底完成。

梅西百貨 將開設30家小型店

梅西百貨(Macy’s)表示未來兩年將在露天購物中心開設多達30家小型店，以將顧客從垂死的購物中心吸引到繁華的郊區。該公司沒有公布具體地點，但表示更多商店將於明年開始開業。該公司一直在努力更新其傳統品牌，應對購物中心客流量的減少，並與搶走購物者的零售商競爭。

Chipotle再測後場自動化

Chipotle Mexican Grill正在測試用自動化方式為顧客製作墨西哥 捲餅碗和沙拉。這是墨西哥捲餅連鎖店第二次公開宣布在其創新中心測試自動化。Chipotle首次涉足自動化領域是推出一款製作玉米餅片的機器人Chippy。在通過首輪測試後，該公司一年前開始在加州 一家餐廳進行測試。

傳聯航採購大量空巴A321

《彭博》引述知情人士的話報導，聯合航空即將達成協議，採購兩位數的空中巴士A321窄體飛機。聯合航空的A321客機訂單已累積達120架。隨著航空旅遊和飛機銷售的反彈，空中巴士和競爭對手波音都訂出雄心勃勃的成長目標。空中巴士生產單走道飛機的速度比波音更快。

味好美調升全年獲利財測

味好美公司(McCormick)調升全年獲利預期，預計其香料和調味品的價格上漲將彌補需求放緩和中國緩慢復甦的影響。這家辣醬製造商一直在穩步提高售價，以緩解去年供應鏈問題升級導致投入成本上升的影響。預計調整後每股獲利在2.62至2.67元之間，高於先前預測的2.6至2.65元。

Krispy Kreme擬售餅乾部門

Krispy Kreme正在探索其Insomnia Cookies部門的去向，包括出售，以重新專注於主要業務銷售甜甜圈。Insomnia Cookies目前在三個國家營運，擁有250多家麵包店，預計2023財年收入將達到約2.3億元。Krispy Kreme於2018年收購餅乾公司Insomnia多數股權，但交易條款未披露。