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美消費者 轉向及時行樂

編譯葉亭均、陳苓／綜合報導

利率走升、通膨維持高檔、疫情期間的儲蓄縮水，加上就業市場降溫，照理說，美國消費者應該減少花錢。但家庭支出依舊強勁，民眾繼續砸錢看演唱會、外出旅遊。華爾街日報用「美國消費者仍像沒有明天似地花錢」，來形容民眾看重享受當下，更甚於存錢買房或累積緊急預備金。

買不起房子，讓許多消費者放棄存錢買房，疫情則凸顯出替健康、工作或日常生活做長期規劃，面臨無常。民眾擔心未來沒機會，乾脆把錢花在一生一次的體驗上。

「體驗經濟」在今夏蓬勃成長，達美航空第2季營收創紀錄，售票平台Ticketmaster上半年賣出2.95億張活動票券，年比成長近18%。

富國銀行理財顧問團隊主管利爾許表示：「這不是充滿遺憾、一時衝動的決定，實情恰恰相反，是如果不做，就會後悔。」

不過利爾許也警告，要判斷大肆花費是一時潮流或是新常態仍嫌太早。許多商品仍比幾年前貴上許多。消費者對於通膨依舊感到挫折。

華爾街日報舉了實際例子凸顯美國消費者現狀。例如從事財經傳播行銷工作的胡笙和未婚妻，每月花3,000美元在紐約租房。這間公寓售價100萬美元，依目前利率計算，若付20萬美元頭期款，每月需繳5,000美元房貸。

胡笙沒像原本規劃一樣在滿30歲後，努力存頭期款，並在過去一年訂婚，反倒開心花錢。他買了1,600美元的泰勒絲演唱會門票，又花3,500美元參加西班牙伊維薩島的單身派對之旅。他說：「不如享受現在擁有的一切。」

華爾街 疫情 利率

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