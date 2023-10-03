我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虎媽蔡美兒病後反思 後悔當年對女兒發飆

瞻仰范士丹遺容…舊金山周三開放市政廳、周四直播葬禮

Q3新車銷售可望上揚 罷工藏隱憂

財經新聞組／綜合報導

分析師表示，由於供應改善和需求穩定，第3季美國新車銷售可能會成長。但汽車工人的罷工將使「底特律三巨頭」今年底前的能見度變得很混亂。

根據汽車購物網站Edmunds的數據，通用汽車(GM)將繼續保持最暢銷汽車製造商的地位，截至9月底當季銷量為68萬9輛，而排名第二的豐田汽車預計本季銷量為58萬3661輛。

但在美國汽車工人聯合會(UAW)上個月針對通用汽車、福特和Stellantis發起前所未有的罷工後，這種情況可能會改變。

史坦普全球移動(S&P Global Mobility)發表報告表示：「罷工造成的生產中斷，將對第4季的潛在銷售水平產生影響。」

UAW工會最初針對底特律三大汽車製造商各一家組裝廠進行罷工，因為這些工廠是汽車製造商生產一些最賺錢的車型所在；後來又以談判缺乏進展為由擴大了罷工廠區。

史坦普全球移動預計，這三個工廠的罷工每日損失將超過4000輛，並警告進一步罷工可能導致累積損失達到數十萬輛。

到目前為止，汽車製造商尚未披露罷工造成的財務損失，由於因預期罷工而提前增加庫存，9月銷量可能不會受到影響。但分析師警告，長期的全面罷工可能會造成數十億美元的損失。

這可能對特斯拉等非工會汽車製造商和豐田等外國品牌有利；這些公司一直從底特律三巨頭手中奪取市占率。

在此同時，零售和商業客戶被壓抑的需求可能會提振第3季的銷售。

顧問公司J.D. Power和GlobalData表示，美國新車銷量可能成長17%，達到394萬1700輛，而9月經季節性調整的年化銷量預計為1540萬輛。

汽車製造商預計將在未來幾天公布上季銷售數據。

罷工 豐田 特斯拉

上一則

國會暫避關門 道指依舊收低

下一則

中國「十一」長假機票跳水 上海飛成都人民幣200元有找

延伸閱讀

10年期公債殖利率反彈 道瓊早盤疲軟 Nvidia逆勢漲逾2%

10年期公債殖利率反彈 道瓊早盤疲軟 Nvidia逆勢漲逾2%
罷工領失業救濟金法案 加州州長紐森否決

罷工領失業救濟金法案 加州州長紐森否決
美股債雙雙創去年Q3來最慘1季 投資人寄望跌深反彈

美股債雙雙創去年Q3來最慘1季 投資人寄望跌深反彈
美股9月市況有多淒風苦雨？美媒點「4個數字」曝關鍵

美股9月市況有多淒風苦雨？美媒點「4個數字」曝關鍵

熱門新聞

麥當勞說，固執推行可重覆使用餐具，實務上不一定真能比較環保。 （美聯社）

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

2023-09-28 05:14
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度

2023-09-30 15:15
摩根大通執行長戴蒙警告，關於聯準會的基準利率，「最糟糕的情況是升至7%再加上停滯性通膨」。（路透）

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

2023-09-25 21:06
美國公債市場9月宛如經歷大屠殺，10年期美債價格大跌、走勢反向的殖利率飆到接近16年最高，反映市場擔心聯準會（Fed）果真讓利率升得「更高、更久」的恐懼。（美聯社）

10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％

2023-09-30 08:55
中芯國際。（本報資料照片）

中芯增7奈米備貨 下單台廠 要求2年份用量 外界估防美加強管制

2023-09-30 02:25
好市多賣的金條需求量很大，買氣很旺，根據該公司財務長的說法，放上網後幾小時內就被搶購一空。（取材自好市多官網）

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

2023-09-28 07:34

超人氣

更多 >
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋
讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元
沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州

沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州
北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生
辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快