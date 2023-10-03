國會暫避關門 道指依舊收低

即使美國國會達成避免政府關門的短期協議，道瓊工業指數仍然走低。

道指下跌74.15點或0.22%至3萬3433.35點。史坦普500指數小漲0.34點或0.01%至4288.39點；那斯達克 指數上漲88.45點或0.67%至1萬3307.77點。

以小型股為主的羅素2000指數下跌1.79%，今年以來下跌0.42%，代表該指數2023年首次轉為負值，凸顯出小型股遇到的麻煩。羅素2000指數通常被認為是由於專注於小型企業，更能反映整體經濟的健康狀況。同時，以科技股為主的那指連續第四天上漲。

Discover是史指漲幅最大的股票，上漲4.85%。Insulet和晶片製造商輝達分別上漲3.48%和2.95%。

科技、通訊服務和非必需消費品是史指唯一上漲的類股。通訊服務上漲 1.47%，科技上漲1.33%，非必需消費品上漲0.28%。

參議院在30日午夜截止日期前幾個小時通過持續決議(CR)，隨後由總統拜登 簽署成為法律。使政府在11月中旬之前保持開放，國會可以利用這段較長的時間來敲定資助立法。

史指公用事業股盤中下跌5.5%，創2020年4月以來最大單日盤中跌幅，指標10年期國債殖利率 高達4.701%，創16年來最高水平。在這種利率環境下意味著沉重的成本負擔會侵蝕利潤。