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財經簡訊

財經新聞組／整理

歐盟：尚未正式調查AI晶片

歐盟執委會表示，歐盟反壟斷監管機構尚未對用於人工智慧(AI)晶片展開正式調查。幾天前法國競爭管理局因涉嫌反競爭行為而突擊搜查輝達；媒體上周報導，歐盟反壟斷監管機構正在非正式地收集有關圖形處理晶片潛在濫用市場行為的意見。

FDA拒絕批准禮來皮膚藥物

禮來公司(Eli Lilly)示，由於在對合約製造商進行檢查時發現某些特定問題，美國食品和藥物管理局(FDA)拒絕批准禮來公司用於治療一種皮膚病的藥物。不過 FDA並未對用於治療異位性皮膚炎或濕疹的單株抗體lebrikizumab的臨床試驗數據、安全性或標籤提出擔憂。

勃肯鞋將在美IPO 估值92億

德國高端鞋履品牌勃肯公司(Birkenstock)正在紐約備受期待的首次公開募股(IPO)中，尋求高達92億元的估值。根據向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件，該公司及其售股股東將在此次IPO出售約3226萬股股票，每股價格在44至49元之間，籌集15.8億元。

NHTSA調查福特引擎故障

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)正對70.8萬輛福特SUV和卡車擴大並升級調查，因為閥門故障導致災難性引擎熄火。這次調查涵蓋2021和2022年福特Bronco、Edge、Explorer、F-150以及林肯Aviator和Nautilus車型。NHTSA收到與受調查車輛相關的328起客戶投訴和487起保固索賠報告。

Rivian上季交車數高於預期

電動車製造商Rivian Automotive第3季交車數高於分析師預期，因該公司提高產量以滿足皮卡車和SUV的持續需求。隨著供應鏈瓶頸的緩解，這家新創公司預計2023年生產5.2萬輛電動車，由8月預估的5萬輛調升。截至9月30日當季交車1萬5564輛R1T和R1S SUV，較前季成長23%。

特斯拉上季交車產量遜預期

特斯拉2023年第3季總交車數為43萬5059輛，總產量為43萬488 輛。前一季總交車數為46萬6140輛，總產量為47萬9700輛。2022 年同期的總產量為36萬5923輛，總交車數為34萬3830輛。華爾街預計特斯拉截至9月30日當季交車數將達到46萬1640輛。產量較低是因為夏季工廠停工進行設備升級。

歐盟 特斯拉 晶片

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好市多賣的金條需求量很大，買氣很旺，根據該公司財務長的說法，放上網後幾小時內就被搶購一空。（取材自好市多官網）

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