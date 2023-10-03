政府延後關門 2指標成觀察重點

華爾街不在乎政府關門，Fed是否升息和財報季才是重點。（路透）

拜登總統9月30日簽署了一項臨時臨時延期協議，避免政府再次關門。下一個政府關門的日期是感恩節前一周的11月17日。

但短期內市場將從與共和黨和民主黨無關的兩件事中獲取線索。而且它們都不具有利多效應。

首先，10月最後一周將舉行倒數第二次聯準會 會議，可能是2023年最後一次升息 。

油價 回到每桶100元左右。通膨雖然降溫，但似乎並沒有像聯準會官員希望的那樣迅速下降。油價的最新漲勢嚴重影響了企業的獲利及其信心，許多業者正準備漲價更多來彌補損失。

航商嘉年華(Carnival)執行長韋恩斯坦(Josh Weinstein)估計油價上漲將導致其獲利減少1.25億元。

聯準會一直堅守著抑制通膨的願望，而且本月稍後執行這個目標的條件似乎已經具備。

有趣的是，雖然油價正在損害企業的利益，但再次升息可能會提高嘉年華等負債累累的企業的資本成本。

高盛首席美國策略師柯斯汀(David Kostin)在最新報告中表示，較高的利息成本可能成為今年底前和2024年全年企業獲利的支柱。

即使聯準會仍在努力抑制通膨，但股市還面臨另一個問題：財報季將在幾周後拉開序幕。

營收背景變得很奇怪，很大程度是因為消費者處於一個很奇怪的境地：他們花費存款乘坐嘉年華遊輪，但似乎沒有能力去買幾塊錢的酒。

正如最近航空公司的獲利預警所示，消費者正在減少航班訂位，並告訴百貨公司無法支付每月的信用帳單。

對於經濟來說，現在是一個奇怪的時刻，企業對短期前進道路感到擔憂。

FactSet數據顯示，史坦普500指數成分股中有116家公司發布了第3季每股獲利財測；其中74家發布了負面數據，42家發布了正面數據。

每股盈餘為負值的公司比率為64%，高於5年平均59%。

當然，企業的財測經常只是故布迷陣。但負面的預測仍然不是好現象，代表企業動態足以讓高管感到驚訝，向市場傳達需要調整估值的資訊。（財經新聞組）