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美股最錢線/利率長期偏高 企業獲利承壓

財經新聞組／綜合報導

高盛策略師表示，利率上升開始對美國企業獲利構成壓力。如果利率維持在高水準更久，可能會與歷史趨勢背道而馳。

由柯斯汀(David Kostin)領導的高盛策略師表示，史坦普500指數成分股的借貸成本同比增幅達到近20年來的最高水平。如果借貸成本在較長時間內保持在高水平，這可能會阻止企業無法承擔更多槓桿，從而影響長期獲利能力。

高盛策略師表示，幾十年來，史指成分股的股本回報率(ROE)總體增加了8.8個百分點，其中近五分之一的原因是利息成本下降和槓桿率上升。

柯斯汀在最新報告中寫道：「在全新的『長期偏高』利率環境下，史指股本回報率的主要風險將是更高的利息支出和更低的槓桿率。」「利息支出和槓桿率持續影響股本回報率的情況，將會背離歷史潮流。」

自8月初以來，美股一直陷入困境，史指因債券殖利率上升和經濟成長預期疲軟而下跌約6.5%。雖然聯準會在9月暫停升息行動，但官員的鷹派訊息推動10年期美國公債殖利率超過4.6%，觸及近16年來的最高水準。

在此背景下，高盛策略師們推薦了一些對借貸成本上升影響較小的股票，包括思科系統(Cisco)、好市多批發 (Costco)、Paychex、Cognizant Technology Solutions Corp以及Visa。

另外，高盛策略師表示，在那斯達克100指數今年出現最大單月跌幅後，美國科技股可能即將迎來轉折點。

分析師寫道，今年史指除金融外的獲利能力，自2022年第2季的峰值以來持續下降，利息支出增加是對獲利的最大拖累。預計ROE將在2024年穩定下來，但由於經濟成長疲軟，上升的可能性很小。（財經新聞組）

殖利率 高盛 好市多

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