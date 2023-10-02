Fed官員唱鴿調 升息近尾聲

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示Fed可能已經完成升息，但利率仍會維持高點一段時間。（路透）

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，聯準會（Fed）可能已經完成升息行動，不過他指出，決策者為了推動通膨率回落至2%的目標，會將利率 維持在高點「一段時間」。另一方面，日銀總裁植田和男表示，日本央行 距離退出超寬鬆貨幣 政策，「還有一段路要走」。

威廉斯9月29日在為出席紐約長島一場活動準備的講稿中表示：「我目前的評估是，我們正處於或接近聯邦資金利率目標區間的高峰水準。我預期，我們將需要在一段時間內保持貨幣政策的限制性立場，以完全恢復供需平衡，並使通膨回到理想水準。」

儘管威廉斯的長島之行因「緊急家庭事務」而取消，但他的講稿仍然發出。彭博資訊指出，威廉斯的表態意味著，一位Fed高級官員明確承認央行40年來最激進的緊縮行動已經進入尾聲。

這是威廉斯自上周的Fed會議以來首次發言，當時Fed官員把主要利率目標維持在5.25%-5.5%不變，同時預期年底前會再升息一次。

美國上周五公布Fed密切關注的美國8月核心個人消費支出（PCE）物價指數由7月的4.3%降為3.9％，是2020年底以來最小升幅，有助為央行在下次會議按兵不動提供依據。

威廉斯說：「儘管通膨已從去年的峰值回落，但仍然過高。」他預期今年通膨率為3.25%，明年降至2.5%，2025年將「接近」2%。

威廉斯表示，美國勞動力市場正在實現更好的平衡。他認為明年失業率將上升到略高於4%，高於目前的3.8%，而明年國內生產毛額（GDP）將成長1.25%。

另一方面，日銀總裁植田和男30日在日本貨幣經濟學會年會上表示，日本央行實施貨幣政策的能力不會受到其資產負債表阻礙，至於央行距離退出超寬鬆貨幣政策「還有很長的路要走」，因為可持續、穩定地實現2%的通膨目標尚未實現。

但植田和男說，目前距退出的距離意味著，現在是討論央行貨幣政策行為如何影響其財務狀況的最佳時機點。