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不是你爺爺式的貨幣政策時刻… Fed官員示警誤判形勢風險

編譯季晶晶／綜合報導
芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比警告，聯準會有觀點錯誤的風險。圖為美國聯準會。（路透）
芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比警告，聯準會有觀點錯誤的風險。圖為美國聯準會。（路透）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，聯準會影響經濟的能力，取決於「人們是否理解我們在說什麼」。芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）則警告，聯準會有觀點錯誤的風險，不宜過分仰賴過去的抗通膨歷史，以為低通膨必須以高失業率來換，來制定進一步的政策舉措。

鮑爾28日在華盛頓參加一場為教師舉辦的市民大會活動，期間他並沒有就利率或經濟前景發表任何評論。在事先準備好的講稿中他說，當聯準會官員發布對利率和經濟的預測時，「我們的目標之一是影響當前和未來幾個月的支出和投資決策」；「只有當人們理解我們所說的話，以及這些話對他們本身財務狀況帶來的影響時，我們的願望才可能達成」。

同日，芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比在彼得森國際經濟研究所（PIIE）發表演說，在題為「2023年經濟：不是你爺爺式的貨幣政策時刻」的演講中，雖未明確表示反對進一步升息，但警示可能有誤讀當前形勢的風險；鑒於疫情後時代通膨的不同特點，歷史上通膨與失業的關係，可能無法成為當今時代的參考，決策者不應該過分強調傳統的經濟學觀點，也就需要許多人失業才能遏制通膨。他認為這種思路可能導致利率升得過高。

今年有決策投票權的古斯比說，2021年爆發的通膨主要是由供給衝擊和勞力短缺造成，那已逐漸緩解，因此不再需要透過高利率抑制需求，並在過程中損害就業和成長。

利率 聯準會 鮑爾

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