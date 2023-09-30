油價飆升 滯脹魅影已隱現

美國經濟逐漸浮現滯脹情形。（路透）

幾個月前投資 人面對經濟活動停滯和通膨上升似乎還相對樂觀。然而，在油價 飆升至每桶100元的邊緣，以及擔憂通膨持續走高後，再度引發對滯脹風險的擔憂。

WE Family Offices執行長拉戈馬西諾(Mel Lagomasino)表示：「最大的問題是滯脹，我們正陷入這種高通膨且低成長的狀態。」

他引用明尼亞波利斯Fed行長卡什卡里的評論表示，美國利率可能必須「大幅走高」才能降低頑固的黏性通膨。

拉戈馬西諾表示：「看來它們可能會在更長時間內保持偏高水平。」並補充說，經濟衰退「肯定」即將到來。

滯脹首次在1970年代被定義，當時石油 危機導致物價長期上漲，但經濟成長急劇下降。

這個現象的特徵是成長緩慢、失業率高和通膨飆升。目前只缺少失業率高這個因素，仍處於3.8%的相對偏低水平；但有人擔心不斷增加的裁員可能意味著這種情況可能很快就會改變。

市場參與者擔心，油價飆升可能會使通膨持續走高，加劇滯脹風險。

截至9月下旬的3個月內，布蘭特原油期貨每桶上漲超過20元，讓重返100元成為人們關注的焦點。

在沙烏地阿拉伯和俄羅斯減少全球庫存、並將自願石油供應削減延續到年底後，油價上漲，供應緊張的預期日益增強。

Generali Investments分析師在最新研究報告中表示，「在初夏時，投資人還對全球經濟正在擺脫滯脹瘟疫越來越有信心。」「現在他們開始重新考慮，這才是正確的。」

展望第4季，Generali Investments分析師表示，油價飆升「是最不受歡迎的」，因為這可能會導致美國整體通膨走高，並損害經濟成長。

MBMG Family Office Group聯合創始人兼合夥人甘柏斯(Paul Gambles)表示，油價上漲可能會使通膨在更長時間內保持較高水平。他還認為政策制訂者似乎決心將滯脹風險重新納入考慮範圍。

他說，「油價仍然是一個真正的變數。我們最終可能會陷入一種情況：石油需求確實疲軟，但價格仍可能繼續走高，因為實質限制了供應的能力。」