我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普干預喬治亞州選舉案 民調觀察員霍爾認罪

范士丹辭世 金山華埠僑領追悼：她為華埠戰鬥 保護低收入住房

油價飆升 滯脹魅影已隱現

財經新聞組／綜合報導
美國經濟逐漸浮現滯脹情形。（路透）
美國經濟逐漸浮現滯脹情形。（路透）

幾個月前投資人面對經濟活動停滯和通膨上升似乎還相對樂觀。然而，在油價飆升至每桶100元的邊緣，以及擔憂通膨持續走高後，再度引發對滯脹風險的擔憂。

WE Family Offices執行長拉戈馬西諾(Mel Lagomasino)表示：「最大的問題是滯脹，我們正陷入這種高通膨且低成長的狀態。」

他引用明尼亞波利斯Fed行長卡什卡里的評論表示，美國利率可能必須「大幅走高」才能降低頑固的黏性通膨。

拉戈馬西諾表示：「看來它們可能會在更長時間內保持偏高水平。」並補充說，經濟衰退「肯定」即將到來。

滯脹首次在1970年代被定義，當時石油危機導致物價長期上漲，但經濟成長急劇下降。

這個現象的特徵是成長緩慢、失業率高和通膨飆升。目前只缺少失業率高這個因素，仍處於3.8%的相對偏低水平；但有人擔心不斷增加的裁員可能意味著這種情況可能很快就會改變。

市場參與者擔心，油價飆升可能會使通膨持續走高，加劇滯脹風險。

截至9月下旬的3個月內，布蘭特原油期貨每桶上漲超過20元，讓重返100元成為人們關注的焦點。

在沙烏地阿拉伯和俄羅斯減少全球庫存、並將自願石油供應削減延續到年底後，油價上漲，供應緊張的預期日益增強。

Generali Investments分析師在最新研究報告中表示，「在初夏時，投資人還對全球經濟正在擺脫滯脹瘟疫越來越有信心。」「現在他們開始重新考慮，這才是正確的。」

展望第4季，Generali Investments分析師表示，油價飆升「是最不受歡迎的」，因為這可能會導致美國整體通膨走高，並損害經濟成長。

MBMG Family Office Group聯合創始人兼合夥人甘柏斯(Paul Gambles)表示，油價上漲可能會使通膨在更長時間內保持較高水平。他還認為政策制訂者似乎決心將滯脹風險重新納入考慮範圍。

他說，「油價仍然是一個真正的變數。我們最終可能會陷入一種情況：石油需求確實疲軟，但價格仍可能繼續走高，因為實質限制了供應的能力。」

油價 石油 投資

上一則

深圳調降房貸利率下限 首套房降至4.1%、二套房4.5% 刺激剛性需求

下一則

連串升息發揮作用 歐元區9月通膨兩年最低

延伸閱讀

8月個人消費支出及通膨稍稍降溫 11月是否升息仍不確定

8月個人消費支出及通膨稍稍降溫 11月是否升息仍不確定
利率高漲 全球Q3股市季線表現寫一年最糟

利率高漲 全球Q3股市季線表現寫一年最糟
加州油價欲小不易

加州油價欲小不易
洛城新語／加州油價欲小不易

洛城新語／加州油價欲小不易

熱門新聞

麥當勞說，固執推行可重覆使用餐具，實務上不一定真能比較環保。 （美聯社）

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

2023-09-28 05:14
摩根大通執行長戴蒙警告，關於聯準會的基準利率，「最糟糕的情況是升至7%再加上停滯性通膨」。（路透）

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

2023-09-25 21:06
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼談汽車工人罷工：使製造業工作變好非憑空而得

2023-09-23 12:40
好市多賣的金條需求量很大，買氣很旺，根據該公司財務長的說法，放上網後幾小時內就被搶購一空。（取材自好市多官網）

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

2023-09-28 07:34
蓋亞那的國內生產毛額預估到2028年時可能成長超過100%，圖為該國海岸支持石油工業的船隻。(路透)

全球成長最快的國家在這裡 未來5年經濟增長估逾100%

2023-09-27 01:04
這波全球股市市值下挫，由路易威登集團（LVMH）等精品股領跌。（路透）

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

2023-09-28 00:43

超人氣

更多 >
完美炒蛋要加水？或牛奶？

完美炒蛋要加水？或牛奶？
4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛
59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元
紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚
暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了