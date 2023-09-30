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對抗物價上漲有成 美8月核心PCE物價增幅低於預期

財經新聞組／綜合報導

聯準會(Fed)最青睞的通膨指標升幅低於預期，顯示在對抗物價上漲的戰鬥中取得進展。

商務部表示 ，8月不包括食品和能源的核心個人消費支出(PCE)物價指數上漲0.1%，低於《道瓊》經濟學家共識預期的0.2%，是2020年11月以來的最小月增幅。以年率來看，核心PCE年增率為3.9%，符合預期，同時也是近2年來年率首次低於4%，較7月的4.3%下降。

隨著通膨溫和上漲，以現價美元計算，消費者支出成長0.4%，較7月的0.9%大幅下降。以實際價值計算，支出繼7月成長0.6%後僅成長0.1%。

包括食品和能源在內，總體PCE較上月成長0.4%，年增3.5%。總體通膨在6月達到3.2%後，近幾個月一直在攀升。

雖然它是Fed用來衡量通膨的眾多參考指標之一，但PCE指數被認為特別有價值，因為它考慮了消費者行為的變化，例如用低價商品替代更昂貴的商品。因此它提供了更好的生活成本展示，而不是更廣泛遵循的消費者物價指數(CPI)；CPI只衡量成本而不考慮替代。

本月的通貨膨脹主要是由能源成本推動。能源成本上漲6.1%；食品價格上漲0.2%。按年計算，能源價格下降3.6%，而食品價格上漲3.1%。

Fed將通膨目標定在2%，作為經濟健康成長的指標。核心PCE上次達到該水準是在2021年2月。

自2022年3月以來，Fed一直在大幅升息，但它選擇跳過9月，因為要評估總計升息5.25個百分點的影響。市場普遍預期Fed將不再升息，即使本月的會議強調年底前可能會再升息四分之一個百分點。

升息 商務部 通貨膨脹

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