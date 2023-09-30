我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普干預喬治亞州選舉案 民調觀察員霍爾認罪

范士丹辭世 金山華埠僑領追悼：她為華埠戰鬥 保護低收入住房

史指9月跌4.9% 今年最糟單月

財經新聞組／綜合報導

由於投資關注政府可能關閉，道瓊工業指數回落，結束艱難的一個月。

在Travelers Companies的帶動下，道指下跌158.84點或0.47%收3萬3507.5點；史坦普500指數下跌11.65點或0.27%至4288.05點；那斯達克綜合指數上漲18.05點或0.14%至1萬3219.32點。

聯準會首選通膨指標個人支出消費(PCE)物價指數顯示，剔除波動較大的食品和能源價格後的所謂核心PCE 8月上漲0.1%，年率上漲3.9% 。《道瓊》經濟學家預計核心PCE將月增0.2%，年增3.9%。

但尾盤投資人對政府可能關閉的擔憂打壓了市場。眾議院共和黨領導人未能通過短期支出法案，加劇人們對聯邦國會議員無法按時達成協議的擔憂。

本月和本季股指都出現大幅下跌。史指本月下跌4.9%，本季下跌3.7%。那指9月下跌5.8%，本季下跌4.1%。兩者都創下今年最糟糕單月表現。道指本月下跌3.5%，本季下降2.6%。

道指和史指本周分別下跌約1.3%和0.7%。那指收高0.06%。

道指第3季下跌2.6%。安進(Amgen)和開拓重工(Caterpillar)本季表現最好，漲幅分別超過20%和10%。Walgreens表現最差，跌幅超過22%；美國運通(American Express)和Nike跌幅次大，分別超過14%和13%。

投資 道瓊 那斯達克

上一則

深圳調降房貸利率下限 首套房降至4.1%、二套房4.5% 刺激剛性需求

下一則

連串升息發揮作用 歐元區9月通膨兩年最低

延伸閱讀

美股最錢線／市場沒有規則 拋售可能加劇

美股最錢線／市場沒有規則 拋售可能加劇
各方惡鬥算計 政府關門沒有贏家

各方惡鬥算計 政府關門沒有贏家
前史坦普信評主席：相較2011年 目前經濟更弱

前史坦普信評主席：相較2011年 目前經濟更弱
利率油價齊漲 道指繼續收低

利率油價齊漲 道指繼續收低

熱門新聞

麥當勞說，固執推行可重覆使用餐具，實務上不一定真能比較環保。 （美聯社）

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

2023-09-28 05:14
摩根大通執行長戴蒙警告，關於聯準會的基準利率，「最糟糕的情況是升至7%再加上停滯性通膨」。（路透）

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

2023-09-25 21:06
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼談汽車工人罷工：使製造業工作變好非憑空而得

2023-09-23 12:40
好市多賣的金條需求量很大，買氣很旺，根據該公司財務長的說法，放上網後幾小時內就被搶購一空。（取材自好市多官網）

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

2023-09-28 07:34
蓋亞那的國內生產毛額預估到2028年時可能成長超過100%，圖為該國海岸支持石油工業的船隻。(路透)

全球成長最快的國家在這裡 未來5年經濟增長估逾100%

2023-09-27 01:04
這波全球股市市值下挫，由路易威登集團（LVMH）等精品股領跌。（路透）

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

2023-09-28 00:43

超人氣

更多 >
完美炒蛋要加水？或牛奶？

完美炒蛋要加水？或牛奶？
4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛
59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元
紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚
暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了