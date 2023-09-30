史指9月跌4.9% 今年最糟單月

由於投資 關注政府可能關閉，道瓊 工業指數回落，結束艱難的一個月。

在Travelers Companies的帶動下，道指下跌158.84點或0.47%收3萬3507.5點；史坦普500指數下跌11.65點或0.27%至4288.05點；那斯達克 綜合指數上漲18.05點或0.14%至1萬3219.32點。

聯準會首選通膨指標個人支出消費(PCE)物價指數顯示，剔除波動較大的食品和能源價格後的所謂核心PCE 8月上漲0.1%，年率上漲3.9% 。《道瓊》經濟學家預計核心PCE將月增0.2%，年增3.9%。

但尾盤投資人對政府可能關閉的擔憂打壓了市場。眾議院共和黨領導人未能通過短期支出法案，加劇人們對聯邦國會議員無法按時達成協議的擔憂。

本月和本季股指都出現大幅下跌。史指本月下跌4.9%，本季下跌3.7%。那指9月下跌5.8%，本季下跌4.1%。兩者都創下今年最糟糕單月表現。道指本月下跌3.5%，本季下降2.6%。

道指和史指本周分別下跌約1.3%和0.7%。那指收高0.06%。

道指第3季下跌2.6%。安進(Amgen)和開拓重工(Caterpillar)本季表現最好，漲幅分別超過20%和10%。Walgreens表現最差，跌幅超過22%；美國運通(American Express)和Nike跌幅次大，分別超過14%和13%。