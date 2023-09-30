美股最錢線／告別慘澹九月 十月也別鬆懈

美股9月走勢慘澹，但絕不可因此而鬆懈，因為10月可能同樣低迷。

史坦普500指數9月下跌5%，那斯達克指數下跌6.5%，道瓊工業指數下跌3.4%。

投資 人對一切都感到擔憂，從迫在眉睫的政府關門到擔心今年再次升息利率 將在進入2024年前保持高點，油價攀升至每桶100元也讓多頭感到壓力。

這種令人不快的情緒損害了Netflix等大型科技公司的股價，過去3周下跌15%，全月下跌13%。蘋果雖有新iPhone的利多，股價仍則下跌9.8%。甚至就連Salesforce也下跌8%，無視該公司在Dreamforce會議上推出很酷的全新AI工具。

Kace Capital Advisors管理合夥人波爾卡里(Kenny Polcari)表示：「隨著投資人意識到聯準會 無法控制局勢，經濟陷入困境，這一切都會『再度回歸』。」

他提出一個很好的觀點，即有很多東西會「再度回歸」。以本周的新聞事件為例：Target將關閉9家商店，理由是零售犯罪不斷增加。好市多在財報電話會議上表示竊案並未出現「大幅」上升，這也代表它們其實也經歷某種形式的盜竊。

再者，消費者信心跌至4個月低點；全新住房數據顯示房屋購買量下降。美國商銀警告，信貸拖欠率上升對零售商造成了影響，其中特別點名Kohl's和Nordstrom。

大量訊息顯示市場可能尚未適應日益增加的經濟壓力。聯準會政策是否出現滯後效應？可能。家庭是否真的感覺到通膨正在放緩？可能不會。如果人們因為利率上升而不再購買房屋或二手車，這會一個問題嗎？沒錯，它的確是。

綜上所述，沒有任何跡象顯示10月市場情緒會有所改善；至少在大型銀行財報公布之前不會，而財報將反映上述消費者疲軟的情況。（財經新聞組）