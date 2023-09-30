我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普干預喬治亞州選舉案 民調觀察員霍爾認罪

范士丹辭世 金山華埠僑領追悼：她為華埠戰鬥 保護低收入住房

美股最錢線／告別慘澹九月 十月也別鬆懈

財經新聞組／綜合報導

美股9月走勢慘澹，但絕不可因此而鬆懈，因為10月可能同樣低迷。

史坦普500指數9月下跌5%，那斯達克指數下跌6.5%，道瓊工業指數下跌3.4%。

投資人對一切都感到擔憂，從迫在眉睫的政府關門到擔心今年再次升息利率將在進入2024年前保持高點，油價攀升至每桶100元也讓多頭感到壓力。

這種令人不快的情緒損害了Netflix等大型科技公司的股價，過去3周下跌15%，全月下跌13%。蘋果雖有新iPhone的利多，股價仍則下跌9.8%。甚至就連Salesforce也下跌8%，無視該公司在Dreamforce會議上推出很酷的全新AI工具。

Kace Capital Advisors管理合夥人波爾卡里(Kenny Polcari)表示：「隨著投資人意識到聯準會無法控制局勢，經濟陷入困境，這一切都會『再度回歸』。」

他提出一個很好的觀點，即有很多東西會「再度回歸」。以本周的新聞事件為例：Target將關閉9家商店，理由是零售犯罪不斷增加。好市多在財報電話會議上表示竊案並未出現「大幅」上升，這也代表它們其實也經歷某種形式的盜竊。

再者，消費者信心跌至4個月低點；全新住房數據顯示房屋購買量下降。美國商銀警告，信貸拖欠率上升對零售商造成了影響，其中特別點名Kohl's和Nordstrom。

大量訊息顯示市場可能尚未適應日益增加的經濟壓力。聯準會政策是否出現滯後效應？可能。家庭是否真的感覺到通膨正在放緩？可能不會。如果人們因為利率上升而不再購買房屋或二手車，這會一個問題嗎？沒錯，它的確是。

綜上所述，沒有任何跡象顯示10月市場情緒會有所改善；至少在大型銀行財報公布之前不會，而財報將反映上述消費者疲軟的情況。（財經新聞組）

投資 利率 聯準會

上一則

深圳調降房貸利率下限 首套房降至4.1%、二套房4.5% 刺激剛性需求

下一則

連串升息發揮作用 歐元區9月通膨兩年最低

延伸閱讀

美股最錢線／市場沒有規則 拋售可能加劇

美股最錢線／市場沒有規則 拋售可能加劇
各方惡鬥算計 政府關門沒有贏家

各方惡鬥算計 政府關門沒有贏家
前史坦普信評主席：相較2011年 目前經濟更弱

前史坦普信評主席：相較2011年 目前經濟更弱
利率油價齊漲 道指繼續收低

利率油價齊漲 道指繼續收低

熱門新聞

麥當勞說，固執推行可重覆使用餐具，實務上不一定真能比較環保。 （美聯社）

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

2023-09-28 05:14
摩根大通執行長戴蒙警告，關於聯準會的基準利率，「最糟糕的情況是升至7%再加上停滯性通膨」。（路透）

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

2023-09-25 21:06
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼談汽車工人罷工：使製造業工作變好非憑空而得

2023-09-23 12:40
好市多賣的金條需求量很大，買氣很旺，根據該公司財務長的說法，放上網後幾小時內就被搶購一空。（取材自好市多官網）

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

2023-09-28 07:34
蓋亞那的國內生產毛額預估到2028年時可能成長超過100%，圖為該國海岸支持石油工業的船隻。(路透)

全球成長最快的國家在這裡 未來5年經濟增長估逾100%

2023-09-27 01:04
這波全球股市市值下挫，由路易威登集團（LVMH）等精品股領跌。（路透）

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

2023-09-28 00:43

超人氣

更多 >
完美炒蛋要加水？或牛奶？

完美炒蛋要加水？或牛奶？
4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛
59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元
紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚
暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了