財經簡訊

歐元區9月通膨率創2年新低

歐元區9月通膨率降至2021年10月以來最低水平，年增4.3%，低於8月的5.2%；而環比則從0.5%降至0.3%。備受關注的不包括能源、食品、酒精和菸草的核心通膨率，則從8月的5.3%降至9月的4.5%。ECB預測今年通膨率平均為5.6%，2024年降至3.2%，2025年降至2.1%。

傳中國擬下架上萬蘋果軟體

《華爾街日報》報導，蘋果員工與中國官員頻頻會面討論對新規定的擔憂。這些新規定將限制這家美國科技巨頭在中國的應用商店提供目前仍可下載的許多外國應用程式。北京 要求行動應用程式商店和行動應用程式向政府提交業務詳細資訊。可能導致上萬軟體從蘋果中國應用商店下架。

捷藍航空投訴機場航班限制

美國捷藍航空已就荷蘭政府限制阿姆斯特丹史基浦機場交通的舉措，向美國運輸部針對荷蘭和歐盟提出投訴。荷蘭政府本月稍早表示，明年將繼續實施限制阿姆斯特丹史基浦機場航班數量方案，以降低噪音。這項決定遭到荷航和航空業的強烈反對，因為基本上這等於不再開放新航線。

藝電發表足球 遊戲FC 24

藝電(EA)發表首款沒有FIFA冠名的足球遊戲，並押注這款「FC 24」遊戲將保持其最暢銷系列的趨勢，並為抵禦整產業放緩提供障。EA和FIFA之間近3年的合作關係於去年結束。傳言FIFA 要求藝電每年支付的1.5億元權利金增加一倍。該遊戲標準版美國零售價為69.99元，終極版為99.99元。

艾伯維血癌療法試驗失敗

艾伯維(AbbVie)表示其實驗性聯合療法的一項後期研究失敗，因其未能顯示出血癌患者的生存率在不惡化的情況下得到有意義的提高。艾伯維的Venclyxto和類固醇dexamethasone的組合，正在以前接受過兩種以上治療的復發性多發性骨髓瘤患者中進行測試。

英特爾愛爾蘭廠用EUV量產

晶片 製造商英特爾已開始在其位於愛爾蘭價值185億元的工廠，採用極紫外線(EUV)光刻機進行大量生產，並宣稱這是其尋求重新奪回競爭對手地位的「里程碑」時刻。在該廠採用先進製造技術將生產即將推出的筆記型電腦「Meteor Lake」晶片，將為AI PC的未來發展奠定基礎。