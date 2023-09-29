買點到？輝達等晶片股9月雖跌成一片 華爾街仍看好後市

今年大多時間都在飆漲的輝達（Nvidia），到9月終於後繼無力，月線將收黑，但FactSet訪調的分析師普遍看好，這家人工智慧（AI）晶片大廠未來12個月仍將繼續上漲。 （路透）

今年大多時間都在飆漲的輝達 （Nvidia），到9月終於後繼無力，但FactSet訪調的分析師普遍看好，這家人工智慧（AI）晶片 大廠未來12個月仍將繼續上漲，更有人喊出1,606美元的目標價。

巴隆周刊（Barron's）報導，輝達股價在8月最後一天站上493.55美元的收盤最高峰，較今年初大漲238%，但在那之後就大幅滑落，29日早盤開高走高，一度漲逾2.4%，報441美元，但9月以來仍大跌逾11%。

輝達並非唯一9月表現欠佳的晶片股。持有35檔晶片製造商股票 的iShare半導體ETF，9月下跌7.6%。

應材同期跌約9%、科林研發跌逾10%、博通（Broadcom）跌約10%。在MSCI分類為半導體製造商的52家公司中，只有英特爾在9月快結束之際，還維持漲勢。

巴隆指出，如此差的股價表現，主要還是受整體市場的拖累，而非因為這些半導體公司營運不佳。美股大盤標普500指數9月來下跌4.6%，納入該指數的科技股表現更差，同期跌7%。

儘管近期走跌，華爾街依然樂觀看待半導體公司的股價。FactSet追蹤的54名分析師給予輝達的目標價介於480~1,606美元之間，都比目前高。平均來說，他們看好輝達未來12個月將上漲51.9%。

無獨有偶，巴隆列出的52檔半導體股票，全被FactSet訪調分析師認為還會漲得比當前價位高，未來12個月平均看增33%。其中，高通預估將漲24.5%、博通漲18%、超微（AMD）漲39.2%、美光漲25.1%，英特爾漲2.4%。