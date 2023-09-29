美股最錢線／市場沒有規則 拋售可能加劇

由於華爾街 的選擇權交易商和快錢交易商都與市場對作，美股兩個月來的拋售可能會加劇。

高盛 集團經理人魯布納(Scott Rubner)警告，隨著史坦普500等指數跌破關鍵門檻，追逐趨勢的系統性基金面臨被迫減碼股票 的風險。

他估計，即使基準指數保持不變，透過期貨市場多空押注操作資產價格動力的大宗商品交易顧問，也將在下周拋售480億元的全球股票。

目前，做市商必須跟進當前股市趨勢。也就是說，在股票下跌時出售股票；反之亦然，從而加劇了價格向雙向擺動。

魯布納在報告中寫道：「這是一個沒有規則的市場，超越基本面的資金流是本季末價格走勢的驅動因素。」「這種動態在超短期內仍然是負面的」。

由於聯準會決心在更長時間內維持較高利率，史指已較7月的2023年高點下跌近7%。跌破50日和100日均線支撐。

高盛的評估與摩根士丹利的觀點相呼應。該團隊上周警告，市場日益脆弱，並指出選擇權交易員和追逐動能的量化基金部位也存在類似動態析凸顯出華爾街更具挑戰性的技術背景。

另一方面，如果股市再次開始上漲，選擇權交易商將需要追逐市場以保持市場中性姿態。因此有能力推動市場往雙向波動。根據高盛的模型，漲跌1個百分點就可能意味著33億元的股票交易。

魯布納表示，美股在10月上半就可能會觸底，預計年底的反彈將受到有利的季節性因素和企業回購增加的推動。

大約90%的史指成分股將在本周末進入財報緘默期。如果以歷史為鑑，股票回購將在11月和12月增加，這兩個月通常是一年中最繁忙時期。高盛編製的數據顯示，約占全年總數的21%。