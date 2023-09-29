新車銷售成長 罷工影響下月

即使美國汽車工人聯合會(UAW)的罷工 給未來前景蒙上陰影，但最新產業報告顯示，由於需求強勁，美國9月新車銷售預計將連續第6個月成長。

J.D. Power和GlobalData發布的聯合報告顯示，包括零售和非零售交易在內的9月美國新車銷售預計將達到130.99萬輛，較去年同期成長13.8%。

J.D. Power數據和分析部門總裁金恩(Thomas King)表示：「根據停工的持續時間和範圍，10月及以後的銷售業績可能會受到干擾。」

UAW與福特汽車、通用汽車(GM)和克萊斯勒母公司Stellantis進行勞工 合約談判，於9月15日開始在這些公司的部分美國工廠舉行持續性罷工，威脅到了新車型的供應。

由於汽車供應增加，經銷商利潤 受到利率上升的壓縮，以高於標價出售的車輛減少。

2023年全球銷售量預計將達到8790萬輛，高於之前預計的8680萬輛。

GlobalData總裁舒斯特(Jeff Schuster)表示，「到2023年底，美國市場可能會受到UAW持續罷工的影響，而中國市場的價格戰吸引更多消費者進入新車市場，但對OEM利潤率會產生負面影響。」