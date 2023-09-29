第2季GDP增2.1% 本季估逾4%

商務部表示，4至6月美國經濟年增率為2.1%，在利率 上升的情況下延續強勁表現，維持先前的預期不變。

第2季美國國內生產毛額(GDP)的擴張幅度，相較第1季的2.2%略有放緩。

消費者支出、商業投資以及州和地方政府支出，是推動第2季經濟擴張的主因。

雖然聯準會大幅升息以對抗觸及40年新高的通膨，但經濟和就業 市場卻展現出驚人的韌性。自2022年3月以來，聯準會已調升基準利率11次，引發了人們擔憂高借貸利率將引發經濟衰退。不過，目前通膨已經有所緩解，且沒有造成太大的經濟痛苦，這讓人們更加希望能夠出現所謂的軟著陸。

然而，高利率還是造成衝擊。第2季消費者支出年增率僅為0.8%，低於政府先前估計1.7%，也是2022年第1季以來的最低水準。

據了解，目前7至9月當季的GDP也在加速，部分原因是許多消費者持續揮霍無度。湧入影院觀看暑期熱門電影《芭比》和《奧本海默》，並願花大錢買票觀看泰勒絲和碧昂絲的演唱會。

經濟學家預計第3季經濟將以約3.2%的年率擴張，這將是今年來最快的單季成長。而根據亞特蘭大Fed更樂觀的估計，第3季成長率將超過4%。

即使如此，成長加速不太可能持續。預計今年最後一季將出現疲軟，因就業和收入成長正在放緩。經濟學家認為，許多美國人在疫情 期間從聯邦儲蓄中累積的儲蓄紓困支票將在下季消失。

經濟也面臨一系列可能阻礙成長的障礙，包括油價飆升、學貸支付恢復、汽車工人聯合會罷工、疫情時期兒童保育援助的喪失，以及政府可能本周末開始關門。