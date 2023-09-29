第2季GDP增2.1% 本季估逾4%
商務部表示，4至6月美國經濟年增率為2.1%，在利率上升的情況下延續強勁表現，維持先前的預期不變。
第2季美國國內生產毛額(GDP)的擴張幅度，相較第1季的2.2%略有放緩。
消費者支出、商業投資以及州和地方政府支出，是推動第2季經濟擴張的主因。
雖然聯準會大幅升息以對抗觸及40年新高的通膨，但經濟和就業市場卻展現出驚人的韌性。自2022年3月以來，聯準會已調升基準利率11次，引發了人們擔憂高借貸利率將引發經濟衰退。不過，目前通膨已經有所緩解，且沒有造成太大的經濟痛苦，這讓人們更加希望能夠出現所謂的軟著陸。
然而，高利率還是造成衝擊。第2季消費者支出年增率僅為0.8%，低於政府先前估計1.7%，也是2022年第1季以來的最低水準。
據了解，目前7至9月當季的GDP也在加速，部分原因是許多消費者持續揮霍無度。湧入影院觀看暑期熱門電影《芭比》和《奧本海默》，並願花大錢買票觀看泰勒絲和碧昂絲的演唱會。
經濟學家預計第3季經濟將以約3.2%的年率擴張，這將是今年來最快的單季成長。而根據亞特蘭大Fed更樂觀的估計，第3季成長率將超過4%。
即使如此，成長加速不太可能持續。預計今年最後一季將出現疲軟，因就業和收入成長正在放緩。經濟學家認為，許多美國人在疫情期間從聯邦儲蓄中累積的儲蓄紓困支票將在下季消失。
經濟也面臨一系列可能阻礙成長的障礙，包括油價飆升、學貸支付恢復、汽車工人聯合會罷工、疫情時期兒童保育援助的喪失，以及政府可能本周末開始關門。
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過去3年首季GDP全面下修
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