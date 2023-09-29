過去3年首季GDP全面下修

今年第2季GDP成長2.1%，但前三年的第1季數據全面下修。（路透）

修訂後的政府數據顯示，由於消費者支出下修，美國2020年、2021年和2022年第1季的經濟活動若非更加疲軟，就是不如之前估計的那麼強勁。

負責編製國內生產毛額(GDP)報告的經濟分析局(BEA)表示，沒有證據證明幾年前困擾GDP資料的遞延季節性是個問題。

政府調整經濟數據以消除季節性天氣模式和假期等波動。這些波動通常每年在大致相同的時間和幅度內發生，以使經濟數據更易於解釋和分析。但在某些情況下，即使在數據發布後，仍然需要經季節性調整。這種情況在2018年解決該問題之前的第1季GDP數據中最為普遍。

當時，遞延季節性因素往往低估了第1季的經濟成長。

BEA國民經濟帳戶副主任瓦斯豪森(Dave Wasshausen)表示：「我們提出一整套協議和機制，將對其進行檢查，以確保沒有遞延季節性。」「因此，我們繼續進行測試和檢查，只是為了看看是否存在遞延季節性，但實際上沒有發現。」

2020年第1季GDP下修至年減5.3%，而不是前值4.6%。但2020年全年GDP因第3、4季表現強勁而上修0.6個百分點至收縮2.2%。

因消費者支出下修，2021年第1季GDP成長5.2%，而非原值6.3%。全年成長率從5.9%下修至5.8%，反映出州和地方政府支出、聯邦政府 支出和非住宅固定投資 都被下修。

2022年第1季GDP收縮2.0%，從先前的1.6%下修。消費者支出估計持平，而不是原先報告的成長1.3%，是下修數據的原因。

2022年全年經濟成長下修0.2個百分點至1.9%，這是消費者支出、庫存投資、州和地方政府支出和出口調降以及進口調升的結果。

年度指標修正納入2017年經濟普查結果，基準年由2012年改為2017年。2017年至2022年經濟情勢變化不大，GDP年均成長2.2%，高於先前預測的2.1%。