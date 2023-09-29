我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

過去3年首季GDP全面下修

財經新聞組／綜合報導
今年第2季GDP成長2.1%，但前三年的第1季數據全面下修。（路透）
今年第2季GDP成長2.1%，但前三年的第1季數據全面下修。（路透）

修訂後的政府數據顯示，由於消費者支出下修，美國2020年、2021年和2022年第1季的經濟活動若非更加疲軟，就是不如之前估計的那麼強勁。

負責編製國內生產毛額(GDP)報告的經濟分析局(BEA)表示，沒有證據證明幾年前困擾GDP資料的遞延季節性是個問題。

政府調整經濟數據以消除季節性天氣模式和假期等波動。這些波動通常每年在大致相同的時間和幅度內發生，以使經濟數據更易於解釋和分析。但在某些情況下，即使在數據發布後，仍然需要經季節性調整。這種情況在2018年解決該問題之前的第1季GDP數據中最為普遍。

當時，遞延季節性因素往往低估了第1季的經濟成長。

BEA國民經濟帳戶副主任瓦斯豪森(Dave Wasshausen)表示：「我們提出一整套協議和機制，將對其進行檢查，以確保沒有遞延季節性。」「因此，我們繼續進行測試和檢查，只是為了看看是否存在遞延季節性，但實際上沒有發現。」

2020年第1季GDP下修至年減5.3%，而不是前值4.6%。但2020年全年GDP因第3、4季表現強勁而上修0.6個百分點至收縮2.2%。

因消費者支出下修，2021年第1季GDP成長5.2%，而非原值6.3%。全年成長率從5.9%下修至5.8%，反映出州和地方政府支出、聯邦政府支出和非住宅固定投資都被下修。

2022年第1季GDP收縮2.0%，從先前的1.6%下修。消費者支出估計持平，而不是原先報告的成長1.3%，是下修數據的原因。

2022年全年經濟成長下修0.2個百分點至1.9%，這是消費者支出、庫存投資、州和地方政府支出和出口調降以及進口調升的結果。

年度指標修正納入2017年經濟普查結果，基準年由2012年改為2017年。2017年至2022年經濟情勢變化不大，GDP年均成長2.2%，高於先前預測的2.1%。

投資 聯邦政府

上一則

2大利空罩頂 全球股市市值跌破百兆美元

下一則

第2季GDP增2.1% 本季估逾4%

延伸閱讀

台灣人均淨資產世界第5 在亞洲僅次於新加坡

台灣人均淨資產世界第5 在亞洲僅次於新加坡
政府關門致經濟衰退？學者：停擺愈久 風險愈大

政府關門致經濟衰退？學者：停擺愈久 風險愈大
前史坦普信評主席：相較2011年 目前經濟更弱

前史坦普信評主席：相較2011年 目前經濟更弱
這國家全球經濟成長最快 GDP估增115%

這國家全球經濟成長最快 GDP估增115%

熱門新聞

摩根大通執行長戴蒙警告，關於聯準會的基準利率，「最糟糕的情況是升至7%再加上停滯性通膨」。（路透）

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

2023-09-25 21:06
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼談汽車工人罷工：使製造業工作變好非憑空而得

2023-09-23 12:40
好市多賣的金條需求量很大，買氣很旺，根據該公司財務長的說法，放上網後幾小時內就被搶購一空。（取材自好市多官網）

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

2023-09-28 07:34
麥當勞說，固執推行可重覆使用餐具，實務上不一定真能比較環保。 （美聯社）

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

2023-09-28 05:14
蓋亞那的國內生產毛額預估到2028年時可能成長超過100%，圖為該國海岸支持石油工業的船隻。(路透)

全球成長最快的國家在這裡 未來5年經濟增長估逾100%

2023-09-27 01:04
昔日有債券天王之稱的葛洛斯示警，即使聯準會停止升息，美債投資人的苦日子還沒結束。(路透)

前債王葛洛斯示警：美債投資人的苦日子還沒結束

2023-09-21 22:16

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了