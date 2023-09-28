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買氣熱 好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶光

編譯林聰毅／綜合外電
好市多賣的金條需求量很大，買氣很旺，根據該公司財務長的說法，放上網後幾小時內就被搶購一空。（取材自好市多官網）
好市多賣的金條需求量很大，買氣很旺，根據該公司財務長的說法，放上網後幾小時內就被搶購一空。（取材自好市多官網）

好市多（Costco）以實惠價格銷售各種商品而聞名，從食物到行李箱，從電器到金條，應有盡有。沒錯，這家量販巨人是購買PAMP Suisse Lady Fortuna Veriscan 1英兩金條的一站式商店。

財經媒體網站CNBC報導，根據Reddit上的聊天紀錄，好市多金條最近的售價顯然略低於每英兩1,900美元。 截至28日下午為止，國際現貨黃金的最新報價是每英兩1,876.56美元。

但從好市多財務長賈蘭提26日的說法來看，無論價格如何，黃金的買氣很熱。賈蘭提在公司季報法說會上說，這些金條的需求量很大，而且庫存時間不會太長。

他說：「人們在網路上看到我們在銷售1英兩的金條。」「是的，但是當我們將它們放上網時，它們通常會在幾個小時內被搶購一空，而且我們限制每位會員只能買兩根。」

報導指出，歸納他的說法後得出以下幾項要點：這些金條確實只能在網上銷售，而且只限於會員才能購買。這家零售商還限制每位顧客只能購買兩根。

Genesis Gold Group聯合創始人羅斯（Jonathan Rose）表示，至少這是一個有效的促銷活動，可以吸引好市多購物客群中的某部分人。羅斯指出， 當人們對美元失去信心時，這就是黃金作為避風港的吸引力。

過去幾年，貴金屬價格一直在漲，金價在過去一年走高逾15%，過去五年上漲了55%以上。

羅斯表示，由於通膨仍高、銀行受到監管的壓力，以及商用不動產市場迫在眉睫的問題，黃金和白銀的避險作用應該很強。羅斯說：「我們知道路線圖是什麼樣子：銀行倒閉、商業貸款違約率驚人……他們似乎無法控制通膨，這就是他們不斷提高利率的原因。」 「市場穩定的前景並不好，人們希望有一種[有形]資產能夠成為避風港。 這就是黃金和白銀所能提供的。」

好市多 貸款 金價

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