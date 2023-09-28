前史坦普信評主席：相較2011年 目前經濟更弱

史坦普全球信評前主席認為美國當前處境比12年前調評時更糟。（路透）

史坦普主權評等委員會前主席表示，與2011年調降主權信用評等時相比，美國現在的處境更為弱勢。

除非國會能在10月1日截止日期之前通過支出法案，否則美國將再次面臨政府關閉。

眾議院 議長麥卡錫 無法承受失去眾議院共和黨 同僚超過4票的後果，但他也面臨著黨團內極右翼成員的抵制，要求進一步削減支出。

穆迪本周稍早警告，政府關門將損害美國的信用評等。惠譽在8月將美國長期主權信用評級調降一級，理由就是因提高債務上限而引發的政治僵局。

早在2011年，史坦普就將美國長期信用評級從代表「無風險」評級的AAA調降至AA+，理由是華盛頓再次發生債務上限爭論後出現政治兩​​極分化。

時任史坦普全球評級主權評級委員會前主席的錢伯斯(John Chambers)表示，政府很可能會關門，整個事件是「治理無力的跡象」。

他表示，美國現在的財政狀況比當時更弱，「目前，包括聯邦和地方政府的赤字總和超過GDP的7%，政府債務占GDP的120%。2011年當時，我們預測可能會達到GDP的100%。但政府卻嘲笑我們過於危言聳聽。」

眾議院議長麥卡錫需要幾乎所有共和黨同事的支持，但由49名成員組成的「自由核心小組」要求更嚴格的國內支出削減來拖延預算談判。

麥卡錫可能會尋求民主黨的幫助，以獲得必要的票數以避免政府關門，但共和黨強硬派已經放話，如果達成這樣的妥協，就將罷免他的議長職務。

今年5月，白宮與共和黨反對派就提高美國債務上限問題陷入僵局，真到總統拜登和麥卡錫在最後一刻達成協議。

惠譽在8月降評時就指出，「預計未來3年財政狀況將惡化」，並且由於「反覆的債限政治僵局和最後一刻的解決方案」，政府治理能力將受到侵蝕。