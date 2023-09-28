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全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

美股最錢線/七大科技巨頭 市值蒸發逾兆

財經新聞組／綜合報導

今年以來，美國科技股「七巨頭」主導了史坦普500指數漲勢。在今年7月總市值達到令人瞠目結舌的11.5兆元，幾乎是德國經濟規模的3倍。

這「七巨頭」分別是蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、Meta Platforms以及輝達和特斯拉。

由於投資人押注人工智慧(AI)題材的炒作，這些大型科技股是今年上半年推動美股上漲的主要力量；也正是它們的帶動，美股在上半年步入「技術性牛市」。

但這個推升今年美股走勢的主要引擎卻正在熄火。「七巨頭」的市值總和已從7月締造的高點一路跌至近4個月低點，累計蒸發逾1兆元。

在此同時，由大型科技股組成的的史指資訊科技類股已從7月高點下跌超過10%，跌入技術性修正區域。在過去5個交易日中有3天跌幅超過1%。

自9月初勞工節以來，美債市場愈演愈烈的夏季跌勢，也殃及美股中這個最熱門的類股。10年期美國國債殖利率本周升破4.5%，創16年來的最高點。與此同時，短期美國國債殖利率也大幅攀升，2年期國債殖利率升破5.1%。

美債殖利率飆升對股市的衝擊是多方面的，包括降低股票相對於債券的吸引力，以及增加公司的借貸成本。而這對科技股的打擊尤爲嚴重，因為相對於持有國債到期的無風險回報，這些公司未來的獲利價值在下降。

亞馬遜和蘋果公司等科技巨頭的股票在今年稍早時大漲後，9月至今已雙雙下跌逾8%。以科技股為主的那斯達克綜合指數也亦下跌近7%。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示，「對殖利率上升的擔憂並沒有消散，反而變得更加嚴重；即使科技股也許能夠堅持下去，但已經可以看到敗象。市場一個非常重要的組成部分消費者正越來越擔心，而這不是市場樂見的。」

殖利率 國債 美股

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