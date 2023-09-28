FTC提告亞馬遜 面臨高門檻

法律專家表示，美國聯邦貿易委員會(FTC)指控亞馬遜濫用零售市場力量加劇競爭的訴訟，可能會在法庭上面臨障礙；這將考驗美國反壟斷法的適用範圍，並為該機構設置了路障。FTC若想試圖證明美國消費者在沒有亞馬遜的世界中會過得更好，將會面臨著很高的門檻。

Shopify投資批發平台Faire

電商巨頭Shopify將投資批發平台Faire。兩家公司表示，依據這項全球協議，這家新創公司將為其客戶採用Shopify技術。Faire成立於2017年，估值125.9億元，將成為Shopify商家推薦的批發市場。兩家公司拒絕透露交易價值或Shopify持股比例。

上周房貸利率 創23年新高

美國房貸利率剛剛達到2000年以來的最高水準。因此讓房貸需求接近27年來的低點。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周房貸申請總量較前周下降1.3%，較一年前同周下降25.5%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.31%升至7.41%。

萬豪預測獲利至少成長25%

萬豪國際集團預測到2025年，全球每間可用客房收入(RevPAR)的兩年年化成長率將達到3%至6%，因為預計國際旅遊需求將保持強勁。萬豪預測2023年調整後每股獲利可能較上年成長25%至29%，並預計兩年年化成長率為10%至15%，2025年達約11.45元。

小摩被指定為政府驗證帳戶

摩根大通表示，財政部已指定該公司為聯邦政府機構提供帳戶驗證服務。摩根大通將在付款前驗證聯邦政府的關鍵資訊，這是完成涉及帳戶狀態和所有權資訊的預付款資訊的過程。該行近年來扮演不同角色，為財政部提供支付系統數位化和營運現代化建議，以更有效地向公民和企業支付和接收資金。

官員：不確定Fed結束升息

明尼亞波利斯Fed行長卡什卡利(Neel Kashkari)，即使充分證據證明經濟持續強勁，尚不清楚Fed是否會結束升息。他在接受CNBC採訪時表示，他還沒有準備好說利率已經提高到足以讓通膨回到2%的目標。他預計聯準會明年將維持利率穩定，今年底前可能會最終升息一次。