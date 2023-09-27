美國超強經濟遇上雙煞星 美股走勢恐顛簸坎坷

在美債殖利率持續勁升的顧慮下，美股三大指數26日收盤全面下跌逾1%。（路透）

今年來美國經濟韌性令許多經濟學家直呼意外，但Bespoke投資集團警告，原油價 格暴漲加上美債殖利率 直飆，可能像「氪星石」廢掉超人的超能力那般，也把看似堅不可摧的美國經濟變得軟弱無力，

美國10年期公債殖利率26日挺升1.7個基點至4.558%，根據道瓊市場數據已連續第三周上揚。光是9月份迄今，10年期殖利率就已躍升46.8個基點。

同時，FactSet的數據顯示，西德州中級原油（WTI）26日下午盤報價約每桶90美元，扭轉今年稍早跌破每桶70美元價位的頹勢。

美國經濟遭遇雙逆風：殖利率飆、油價暴漲

財經網站MarketWatch報導，Bespoke在26日發布的報告中寫道：「利率和原油對經濟成長的影響有如兩股逆風，所以一旦雙雙大幅上漲，除了不知不覺者以外，人人的顧慮都會升高至少一些。令人訝異的是，我們發現，往年只有一段時期，在衰退降臨前，原油價格和10年期美債殖利率雙雙飆升，那就是發生在2001年那波衰退前夕。」

Bespoke形容，美國10年期公債殖利率已「進入我們非正式稱為『捉狂』（bananas）模式」。該公司指出，10年期美債殖利率現已躍上2007年10月來最高水準，從今年4月初的盤中低點算起則已大漲超過1個百分點。

此外，Bespoke說，油價同時期漲勢雖不像10年期美債殖利率那麼壯觀，但近幾個月來也已暴漲一波。

回顧1983年以來美國歷經的四波經濟衰退時期，Bespoke發現美債殖利率與原油價格齊飆的現象，只見於2001年那波經濟下沉時期。

雙逆風夾擊 美股 前路顛簸不平

Bespoke回頭檢視往年油價在六個月期間漲幅至少25%、10年期美債殖利率升幅至少1個百分點的時期，並查看美股標普500指數在接下來1個月、3個月、6個月和12個月期間的表現。

結果顯示，平均而言，報酬率「比1983年以來（Bespoke檢視的）所有時間框架的長期均值來得差」。但「若取中位數，長期平均上漲4.77%，僅六個月期間平均跌2.54%表現較差」。

Bespoke說：「事實是：三個月後報酬率為正的機率有75%，比往後6個月（報酬率為正的）機率不到五成來得高，但一年後（報酬率為正的）機率更高達三分之二，顯示走勢可能顛簸不平。」

在美債殖利率持續勁升的顧慮下，美股三大指數26日收盤全面下跌逾1%。道瓊工業指數收跌1.1%，寫下3月來單日最大跌幅紀錄；史坦普500指數收跌1.5%；科技股為主的那斯達克綜合指數收跌1.6%。