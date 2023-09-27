小摩CEO：最糟情境...Fed升息到7%

摩根大通執行長戴蒙。（路透）

摩根大通（小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）認為，為了對抗通膨，聯準會（Fed）可能會進一步升息 ，「最糟糕情境是升至7%，再加上停滯性通膨」。

戴蒙25日接受印度時報專訪表示，美國經濟硬著陸的風險是受到所有事件的影響，包括俄烏戰爭、石油 、天然氣以及歐洲，「我會審慎看待美國經濟，現在大家感覺良好，是因為先前的貨幣與財政刺激措施，但現在可能較偏亢奮狀態，我們需要花時間處理所有這些議題，赤字也沒辦法永遠持續，所以利率 可能升高更多，但我希望並祈禱會軟著陸」。

他說，當利率急遽升高時，債務償付就會遭遇壓力，利率「從0升至2%，幾乎就像沒有升息。從0升至5%會讓一些人措手不及，但沒有人會認為升至5%是不可能的事。我不確定世界是否準備好因應7%…我問了企業界一些人，『你準備好因應（利率）7%之類的事件嗎？』最糟情境就是7%加上停滯性通膨」。

他說，如果企業「銷量減少，利率升高，體系將遭逢壓力。我們敦促客戶準備因應這種壓力」，「巴菲特說，只有海水退潮才會發現誰在裸泳。現在將要退潮了。這200個基點（的利率升幅）將比從3%升至5%更痛苦，但世界還沒準備好因應Fed升息到7%的情況。」

戴蒙對7%利率的說法，和Fed官員對本輪升息循環利率高峰將為5.75%的預估，形成鮮明對比。

Fed上周決議升息1碼，提高聯邦資金利率區間至5.25%~5.50%，暗示今年會再升息1碼，之後維持利率更高更久。

彭博資訊指出，若利率升至7%，將對美國企業和消費者造成重大影響，並且淡化Fed官員對於引導經濟軟著陸的樂觀氛圍。