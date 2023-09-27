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美股最錢線／政府關門影響 股市先跌後升

財經新聞組／綜合報導

股市非常不歡迎美國政府關門及其為經濟和大企業帶來的不確定性；時間拖得越長越讓人不耐。

RBC Capital Markets策略師卡爾瓦西納(Lori Calvasina)得出的新數據發現，自1976年以來最近7次美國政府關門10天以上期間，史坦普500指數跌幅中位數為10.2%。

最大跌幅為19.8%，發生在2018年12月21日持續到2019年1月23日的政府關門之前。最小跌幅為3.7%，出現在1996年1月6日結束的21天政府關門之前。

在政府真正關門期間，卡爾瓦西納團隊發現史指的中位數跌幅為2%。

然而，就市場和關門而言，至少有兩個正面因素。

首先，在爭吵不休的政客們就棘手問題達成一致並重新讓政府開門後，股市往往會回升。根據RBC的研究，在政府關門10天以上後的12個月裡，史指中位數上漲18.9%。

其次，Truist分析1976年以來最近20次政府關門的數據顯示，在實際關門期間，股市上漲了50%。

卡爾瓦西納指出：「令人擔憂的政治往往是充滿挑戰的時代症狀。」「今天對美股投資人來說，好消息是史指已較2023年7月下旬的高點下跌5.9%。若跌幅擴大至10%，就會與過去進入長期關門的平均和中位數跌幅一致，將使史指略高於4100點。」

目前，隨著政府即將面臨另一次關門，這類數據分析對投資人至關重要。除非國會在最後一刻達成協議通過十幾項支出法案，否則美國政府將於本周末關門。9月30日是最後期限。

安永經濟學家達可(Greg Daco)估計，如果政府關閉一周，第4季實質GDP可能會減少60億元或0.1個百分點。

卡爾瓦西納認為，隨著關門風險增加，市場短期內可能會繼續承受壓力。但任何最終的協議都可能需要重新買入股票；何況股價在9月已大幅回落。（財經新聞組）

政府關門 投資 股票

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