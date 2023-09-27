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全美最貴 華府托兒費年逾2.4萬 比公立大學學費還貴

零售盜竊猖獗… Target百貨宣布關閉9分店 3家在灣區

財經簡訊

財經新聞組／整理

蘋果發布iPhone 12軟體更新

法國數位部人士透露，已收到蘋果為iPhone 12提供的軟體更新，並正在進行審查；因為這家美國科技巨頭試圖避免任何代價高昂的召回風險。蘋果承諾更新軟體，以化解有關iPhone 12手機輻射水平的爭議。本月稍早，法國因測試發現iPhone 12手機違反輻射暴露限制而下令暫停銷售。

Coty發行3300萬股在法上市

為了在巴黎泛歐交易所上市，美國美容和香水公司Coty Inc.發行3300萬股股票，提升法國證券交易所作為全球精品股票中心的吸引力。根據Coty 25日的紐約收盤價，這次股票發行價值約為3.89億元。股票發行價通常低於市場價格，以吸引潛在買家。

Uber與洛城計程車業者合作

Uber Technologies正與洛杉磯Yellow Cab及其附屬公司合作，以增加這家叫車巨頭平台上計程車的數量。根據新的合作夥伴關係，與洛杉磯Yellow Cab及其5個合作車隊相關的計程車，將經由Uber應用程式進行叫車。總計6家計程車公司將可為Uber平台增加多達1200輛計程車。

UPS將雇用10萬名季節性勞工

聯合包裹服務公司(UPS)將雇用超過10萬名季節性工人來應對2023年的假期高峰，與一年前同期雇用的員工數相當。這家全球最大包裹遞送公司通常在涵蓋假期的第4季賺取最多收入。該公司表示，正在全美數百個地點輪班填補全職和兼職季節性職位。

歐盟與莫德納洽談新疫苗

《金融時報》引述兩位知情人士報導，由於擔心感染人數上升，歐盟正與莫德納(Moderna)就該公司的新冠疫苗全新採購協議進行談判。該公司在新冠疫情期間向歐盟供應新冠疫苗，但其針對Omicron的疫苗合約於去年8月終止，並未續約。報導指出，歐盟中至少有8國對新協議感興趣。

FHFA：7月房價連兩月加速

最新報告顯示，7月美國房價年增率連續第二個月加速，顯示市場疲軟的價格可能正在觸底反彈。聯邦住房金融局(FHFA)表示，7月房屋購買價格年增4.6%，高於上月修正後的3.2%。6月是2022年2月以來年度價格成長首次加速。價格環比溫和上漲，7月上漲0.8%，而6月修正後為0.4%。

疫苗 歐盟 股票

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