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快時尚拚轉售 難減碳足跡

財經新聞組／綜合報導
快時尚致力發展轉售市場達到減排目標，不如從供應鏈著手。（路透）
快時尚致力發展轉售市場達到減排目標，不如從供應鏈著手。（路透）

最新研究發現，Zara、Shein和H&M等快時尚零售商正在利用轉售平台來減少碳足跡，但成效甚微。

分析指出，如果品牌將這些努力轉向供應鏈，例如使用更永續的材料或投資回收創新，可以更有效地減少對環境的影響。

這項研究是由協助Lululemon和Canada Goose等品牌實施轉售方案的Trove和專注於ESG(環境、社會和公司治理)的數據分析公司Worldly進行。Trove創始人、研究作者之一魯本(Andy Ruben)表示，研究分析了從快時尚到高檔服裝的5個品牌原型，以及轉售舊有物品如何影響其2023年至2040年間的總體碳排放量。

研究發現，快時尚零售商生產的每件商品都會產生約11.5公斤的二氧化碳，但透過轉售只能將排放量減少0.7%。

分析指出，相較之下，Tory Burch和Ralph Lauren等高端服飾品牌每生產一件產品就會產生約16公斤二氧化碳，透過轉售計畫可將這些排放量減少14.8%。研究顯示，Patagonia和The North Face等戶外品牌的每件商品可排放約12.5公斤二氧化碳，轉售則可減少15.8%的排放量。

新產品產量下降也有助於減少排放。業者可以透過轉售以前生產的產品所獲得的收入來抵消新產品銷售的下降。

從Gap等服裝零售商到The Container Store等家居用品公司，許多業者已在實施轉售計畫，以吸引關心永續發展或可能只是尋求優惠的客戶。這些作法讓企業能夠從已經出售的產品中賺錢，並向投資人和消費者展示對永續發展的關注。

魯本表示，快時尚零售商需要大量工作來實施轉售計畫，但「卻沒有獲得太多的利潤」。

他表示：「其實這取決於第一次售出商品後還有多少人想要你的商品。」「如果以8元出售一件原創T恤，然後以20分價格轉售，這並沒有抵消多少收入，反而需要更多碳足跡活動來將其收回。」

零售商 時尚 投資

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