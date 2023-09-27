專家：油價飆漲仍屬可控風險

安永首席經濟學家達可(Greg Daco)日前曾點出美國經濟成長面臨的三重威脅：汽車工人罷工 、政府關門和恢復學貸支付。這些因素可能共同「嚴重拖累第4季經濟成長」。

現在有一個新的威脅需要處理：石油價 格在過去6個月裡每桶飆升約20元。根據美國汽車協會(AAA)，現在加油價格比年初高出約20%。

但部分分析師和經濟學家表示不用擔心。雖然油價上漲確實可能會削減GDP，但這是「可控的利空」；至少高盛 經濟團隊如此認為，該公司只將美國第4季GDP成長預期調降0.4個百分點至0.7%。

摩根大通策略師費羅利(Michael Feroli)表示，這種痛苦可能會更嚴重一些，GDP年增率可能會減少半個百分點，但不會「大到足以威脅到擴張本身」。

高盛策略師哈祖斯(Jan Hatzius)對油價上漲提出正向的看法，並將其與2008年和2022年的大幅上漲進行比較。

這些漲幅可能真的很驚人，但還不到亮起紅燈的危險階段。DataTrek資深對沖基金經理人柯拉斯(Nicholas Colas)在報告中寫道：油價必須翻倍才能真正引起問題。

他指出，「歷史證明，在經濟衰退無可避免之前，它們必須在一年或更短的時間內翻倍上揚；換言之，也就是要到每桶140元。」並補充說，歷史顯示「油價飆升比油價小幅上漲更重要」。

油價隨著達可的3大威脅同步出現。 政府最快本周末就會關門，市場反應不佳；至於其他威脅，經濟學家基本上已經排除了汽車罷工和學貸償還對經濟成長的打擊。

油價上漲存在許多溫和的阻力，看待這些阻力的一種方法是它們可能會彼此激盪。摩根大通指出，油國削減產能可能「與美國其他溫和的負面衝擊相互作用」，例如「UAW罷工升級、政府關門或期美國長期利率上升」。