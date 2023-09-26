我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約市吸毒致死人數 去年創新高

美國政府再演停擺歹戲 美元照漲不誤

編譯黃淑玲／綜合外電
美元強，大家搶。 （路透）
美元強，大家搶。 （路透）

美國政府又上演停擺危機，可笑的是，擔憂而想要躲開風險的投資人，找的最佳避風港卻是美國這個國家的貨幣：美元。

美元再度證明自己是唯一真正舉足輕重的避險天堂。

美國公債一直在崩跌，其他債券市場也跟著遭殃。美國政府接著又重演關門停擺的危機，凸顯出財政揮霍的美國將再發行更多公債的可能性。由於美國聯準會（Fed）不久前決定要把利率保持得更高更久，投資人在美元這個世界準備貨幣之外，很難找到藏身之所。

美國主權債券的潰敗實際上激發了美元需求，買入美元的人坐享高利率，美元漲勢因而獲得支撐。投資人現在面對一個先所未有的局面，即規模25.5兆美元的美國公債市場邁向連續第三年虧損，因為美債市場飽受流動性疑慮、聯準會大力緊縮貨幣政策與美國政府發債增加等因素困擾。

野村駐雪梨利率策略師Andrew Ticehurst說：「美元現在有著高利率、高成長、又能避險，成為異常強大的組合體。我們預期美元持續走強。」

彭博資訊彙編的美元現貨指數本月來大漲1.8%，而其他也能替代做為避險的貨幣，則大多貶值，例如日圓和瑞士法郎都下滑逾2%。全球政府公債本月表現邁向一年來最差，黃金也下跌，比特幣本季來趺了14%。

美國公債殖利率周一繼續刷新數年來的紀錄高點。穆迪已警告，如果美國政府再度停擺，對美國政府的信心將動搖。穆迪是現在主要信評公司中，唯一還將美國的債信評為最高等級的公司。

日圓也是即將連續第三年貶值超過10%。日本銀行（央行）在全球貨幣緊縮的浪潮下，擁抱超寬鬆貨幣政策，總裁植田和男重申鴿派立場，這令希望他暗示更多動作終結負利率的人大失所望。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

殖利率 貨幣 投資

上一則

巴隆：美國半導體類股將下跌 成廣泛股市警訊

下一則

金融時報：「台積電衝擊」撼動日本九州熊本小鎮

延伸閱讀

美國太空軍部長喊話 盼與中國設熱線

美國太空軍部長喊話 盼與中國設熱線
史指回升0.4% 中止4天連跌

史指回升0.4% 中止4天連跌
穆迪：美政府停擺恐丟AAA信評 即使無礙公債還款付息

穆迪：美政府停擺恐丟AAA信評 即使無礙公債還款付息
NBA／范德比爾特：季後賽防柯瑞 跑了3英里

NBA／范德比爾特：季後賽防柯瑞 跑了3英里

熱門新聞

歐洲尋找能取代俄羅斯天然氣的來源，阿爾及利亞、亞塞拜然等國成為意想不到的新贏家。（美聯社）

WSJ：歐洲尋找取代俄天然氣的來源 意想不到的贏家出現

2023-09-19 04:59
上海的華為門市展出高階智慧手機Mate 60 Pro。（路透）

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

2023-09-20 05:40
美國長債自高點跌逾40%。（路透）

疫情期間發行這美長債跌破一半面值 投資人抱得很辛酸

2023-09-18 22:42
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼談汽車工人罷工：使製造業工作變好非憑空而得

2023-09-23 12:40
摩根大通執行長戴蒙警告，關於聯準會的基準利率，「最糟糕的情況是升至7%再加上停滯性通膨」。（路透）

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

2023-09-25 21:06
聯準會主席鮑爾。（路透）

Fed決策和鮑爾記者會說了什麼？6大重點一次看

2023-09-20 20:21

超人氣

更多 >
麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？
技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠

技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠
Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」