美國政府再演停擺歹戲 美元照漲不誤

美元強，大家搶。 （路透）

美國政府又上演停擺危機，可笑的是，擔憂而想要躲開風險的投資 人，找的最佳避風港卻是美國這個國家的貨幣 ：美元。

美元再度證明自己是唯一真正舉足輕重的避險天堂。

美國公債一直在崩跌，其他債券市場也跟著遭殃。美國政府接著又重演關門停擺的危機，凸顯出財政揮霍的美國將再發行更多公債的可能性。由於美國聯準會（Fed）不久前決定要把利率保持得更高更久，投資人在美元這個世界準備貨幣之外，很難找到藏身之所。

美國主權債券的潰敗實際上激發了美元需求，買入美元的人坐享高利率，美元漲勢因而獲得支撐。投資人現在面對一個先所未有的局面，即規模25.5兆美元的美國公債市場邁向連續第三年虧損，因為美債市場飽受流動性疑慮、聯準會大力緊縮貨幣政策與美國政府發債增加等因素困擾。

野村駐雪梨利率策略師Andrew Ticehurst說：「美元現在有著高利率、高成長、又能避險，成為異常強大的組合體。我們預期美元持續走強。」

彭博資訊彙編的美元現貨指數本月來大漲1.8%，而其他也能替代做為避險的貨幣，則大多貶值，例如日圓和瑞士法郎都下滑逾2%。全球政府公債本月表現邁向一年來最差，黃金也下跌，比特幣本季來趺了14%。

美國公債殖利率 周一繼續刷新數年來的紀錄高點。穆迪已警告，如果美國政府再度停擺，對美國政府的信心將動搖。穆迪是現在主要信評公司中，唯一還將美國的債信評為最高等級的公司。

日圓也是即將連續第三年貶值超過10%。日本銀行（央行）在全球貨幣緊縮的浪潮下，擁抱超寬鬆貨幣政策，總裁植田和男重申鴿派立場，這令希望他暗示更多動作終結負利率的人大失所望。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點