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巴隆：美國半導體類股將下跌 成廣泛股市警訊

編譯簡國帆／綜合外電
巴隆周刊報導，美國半導體類股走勢正在反轉，這對更廣泛的股市而言是個壞消息。（美聯社）
巴隆周刊報導，美國半導體類股走勢正在反轉，這對更廣泛的股市而言是個壞消息。（美聯社）

巴隆金融周刊（Barron's）報導，美國半導體類股走勢正在反轉，這對更廣泛的股市而言是個壞消息。

聚焦於技術分析的研究服務The Institutional View作者艾迪森（Andrew Addison）指出，標普半導體精選行業指數（S&P Semiconductors Select Industry Index）以價格和相對方面而言，都已觸頂，現在已打破從去年10月低點的上行走勢。

標普半導體精選行業指數是等權重（equal-weighted）指數，比起廣泛股市指數，其相對強度只從2020年的頹勢中恢復了一半。因為標普半導體精選行業指數通常為股市的領先指標，因此該指數未能突破阻力線，暗示廣泛股市指數將在未來幾周回檔。

標普半導體精選行業指數在攀峰前，會先形成熊市反轉型態，每次反轉，都出現在該指數測試並突破11周移動均線之時，最近一次是在8月初，當時該指數試圖突破這個阻礙，卻遭擊退。從去年10月以來的上行走勢將果決斷裂。

以相對強度來看，相較於史坦普500等權重指數，標普半導體精選行業指數已在23年阻力線形成圓形頂（rounding top），儘管許多指數都已大幅超越2000年高峰，但標普半導體精選行業指數的相對卻只恢復一半。

艾迪森說，他持續建議客戶出售半導體類股獲利了結。

史坦普500 熊市

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