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市場預期 Fed明年降息更多

財經新聞組／綜合報導
聯準會預測明年降息兩次，市場認為太保守。（路透）
聯準會預測明年降息兩次，市場認為太保守。（路透）

過去18個月，Fed官員總是說利率不會很快下降，但金融市場的反應往往與此相反。這種互動模式在上周再次充分體現。

這種對政策軌跡的分歧雖然並不罕見，但如果寬鬆的金融狀況刺激支出或投資，從而重新引發物價壓力，聯準會遏制通膨的努力可能會變得複雜。

金融市場押注明年降息幅度可能超過Fed的說法，理由有三：

1. 通膨樂觀情緒

Fed首選指標個人消費支出(PCE)物價指數於2022年夏季達到7%的最高點，然後在今年7月降至3.3%。由於非住房服務業通膨仍然偏高，Fed預計潛在的通膨壓力將緩慢緩解，但金融市場對物價壓力緩解可能更加樂觀。

晨星公司首席美國經濟學家考德威爾(Preston Caldwell)表示：「我們仍然預計聯邦基金利率的下降速度將比Fed目前的預期更快，因為預期通膨下降的速度將更快。」他預測核心PCE通膨率將在明年年底將降至1.9%，而Fed預估2024年底核心通膨率為2.6%。

2. 對成長和就業悲觀

Fed主席鮑爾在上周政策會議結束後表示，他和同事對政策利率路徑的最新預期是由至今經濟對升息的意外韌性決定的。

交易員和部分經濟學家的觀點是，經濟動力的更快流失和就業成長的放緩可能會阻止進一步的緊縮政策，並可能引發明年政策提早寬鬆。

未來一系列潛在風險和衝擊使前景進一步複雜化，其中包括美國汽車工人聯合會(UAW)針對底特律三大汽車製造商的罷工範圍擴大；下個月恢復學貸償還，這可能會減少家庭支出；能源價格上漲如果持續下去，可能會推高通膨。

3. Fed自己也不確定

Fed計畫在確定通膨率將降至2%的目標後停止升息。但鮑爾上周表示：「我們對此還沒有信心。」

最新預測顯示，Fed現在認為需要更高的調整後「實質」利率來充分抑制經濟並贏得通膨之戰。

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