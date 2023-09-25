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鮑爾放鷹 AI類股熄火

編譯陳苓／綜合報導
Fed主席鮑爾上周重申將維持緊縮，觸發大型科技股重挫。（路透）
Fed主席鮑爾上周重申將維持緊縮，觸發大型科技股重挫。（路透）

商機上兆美元的人工智慧（AI）前景，帶動美股今年來大漲二位數，卻掩蓋了聯準會（Fed）鷹派時代的現實世界威脅：美國企業界的借款成本全面上揚。華爾街上周認清現實後，開始考量當前的高估值合理性與產業前景，AI類股漲勢因而熄火。

彭博資訊報導，Fed主席鮑爾上周重申將維持緊縮，表明將讓已處於十年高點的實質利率，再維持高正值「一段時間」，觸發大型科技股重挫。美國基準的10年期公債實質殖利率21日盤中升至2.12%，為2009年來最高。

Research Affiliates股票策略投資長Que Nguyen說，「資本成本提高會傷害股票價值」，「即便如此，科技巨擘狀況獨特，擁有低槓桿、龐大現金流、及寬廣的經濟護城河，這些特性也證明價位高於平均仍屬合理。但到了某一時刻，絕對和相對價值會無法繼續上升，好幾家科技業者可能已逼近這種時刻」。

受特斯拉、微軟等公司股價暴跌拖累，那斯達克100指數本月來跌逾5%，可能連兩個月走低，寫下今年來最大單月度跌幅。不過，那斯達克100以全年獲利預估計算的本益比仍超過31倍，遠高於過去十年來的多數時候。

瑞銀等機構都預估Fed今年不會再升息，但鮑爾強調，通膨之戰的最後一段路，需要維持更高的實質殖利率，為投銀業者的樂觀預期帶來不確定性。

瑞銀的平格等經濟學家指出，Fed決策小組「聯邦公開市場操作委員會（FOMC）顯然認為，要恢復物價穩定，更高的實質利率是必要的」，FOMC「宣示要讓更高的實質利率、更具限制性更久，比我們先前預測還久，暗示我們的利率預測有明顯上移的風險」。

實質利率長期居於高檔，會引發金融情勢緊縮，這是Fed主席經常提及的目標。更昂貴的資金成本，會拉高營運成本，也會對科技股造成壓力，因為這些業者的長期盈餘展望現在必須以更高利率折價。

受特斯拉、微軟等公司股價暴跌拖累，那斯達克100指數本月來跌逾5%。(路透資料照...
受特斯拉、微軟等公司股價暴跌拖累，那斯達克100指數本月來跌逾5%。(路透資料照片)

殖利率 鮑爾 那斯達克

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