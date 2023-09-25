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波克夏再减碼 大賣惠普股票

編譯陳律安／綜合報導
巴菲特近期二度出脫惠普持股。(路透資料照片)
巴菲特近期二度出脫惠普持股。(路透資料照片)

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司在20日~22日出脫價值約1.3億美元的惠普股票，為近期第二次減碼。分析師認為，巴菲特可能繼續出脫惠普持股。

巴隆周刊報導，根據向證管會申報的文件，波克夏本次賣出480萬股的惠普股票，賣出價格平均落在每股27美元左右，與巴隆估算的買進價格30多美元相比，是認賠出售。波克夏前一次出脫惠普是在9月11日~13日，賣出550萬股，價值約1.6億美元。

在這兩波賣股行動後，波克夏目前對惠普的持股剩約1.1億股，價值30億美元，仍持有惠普11.2%股權。惠普22日股價收跌0.1%，報每股26.77美元。

波克夏於2022年初至當年4月間買進惠普，本月11日~13日那波賣股是波克夏首度減碼持股。近期的出脫持股可能意味著巴菲特打算持續削減惠普持股。

巴菲特向來喜歡低調調整波克夏規模約3,500億美元的股票組合，默默買賣股票，但因為波克夏持有的股票占惠普整體在外流通股票逾10%，因此須在兩個工作日內揭露賣出持股事宜。

這意味著，接下來若波克夏繼續出脫惠普持股，仍須向SEC申報，除非把持股降到剩9,900萬股。

在波克夏近期首度出售惠普持股時，Evercore ISI分析師達里亞納尼曾說，在這之前，惠普的財報表現不佳，也調降2023年度的每股盈餘和自由現金流預期，原因是受累於總體經濟疲軟和庫存問題。

波克夏 股票 巴菲特

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