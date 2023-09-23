我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森再表態 2024無意選總統：我擔當不起

3大車廠罷工升級 擴及配送中心 增至20州38地點

美前財長示警陷入停滯性通膨 Fed對經濟太樂觀

編譯簡國帆／綜合報導
聯準會對美國經濟的評估，被指過於樂觀，Fed前副主席也指不太可能達成經濟軟著陸。(路透)
聯準會對美國經濟的評估，被指過於樂觀，Fed前副主席也指不太可能達成經濟軟著陸。(路透)

美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）警告，聯準會（Fed）決策官員最新經濟預測太過樂觀， Fed前副主席科恩（Donald Kohn）、前理事華許（Kevin Warsh）也認為，Fed不太可能達成經濟軟著陸。

哈佛大學教授桑默斯21日接受彭博電視訪問時，讚揚Fed主席鮑爾放棄「前瞻指引」、並靈活因應數據和展望的作法，但他認為「Fed遠太樂觀了」，「他們更可能意外遭遇通膨上升、或（成長）疲弱」，或「甚至可能兩者都成為現實－陷入類似停滯性通膨局面」。

他說，「大家現在有點太樂觀了，我認為Fed也陷入這種樂觀情緒」。他列舉美國經濟正遭遇一系列風險，包括美國聯合汽車工會（UAW）罷工、經學生貸款核算調整後的財政赤字占國內生產毛額（GDP）比率接近8%、醫療保險成本看增對通膨造成壓力，還有在貸款拖欠率上升之際，消費者支出從勞動節以來放緩跡象，以及企業貸款和債券展延的借款成本提高。

Fed已調高今、明兩年經濟成長率預期，並調降今年核心通膨率預估，還認為明年底將降至2.6%，離2%目標不遠，同時預期今年底前會再升息1碼。

桑默斯認為，現在Fed升息幅度高於目前預測的風險可能升高了。他強調，過去一年來汽車和其他產業工會勞工贏得大幅加薪的重要性，「過去幾十年來經濟發展，都能用勞工權利變遷來解釋」，當前的工會發展可能會在未來一段時間影響經濟運作」，勞工的動作可能是工資壓力來源，使通膨議題更加複雜。

科恩21日也說，他認為Fed實現經濟「完美軟著陸」機率很低，因為Fed「將須加強抑制需求力道，在勞動力市場造成一點疲態」，經濟「高機率」會呈現「疲軟」（softish）著陸。

華許指出，目前軟著陸可能性低於六周前，因為美元走強、能源價格走高、長期利率上升，「這些都不利於經濟軟著陸」，「我認為沒必要升息」。

他認為，隨投資人日益擔心美國龐大的預算赤字，以及未來通膨升高且更波動風險，美國10年期公債殖利率將「大幅」上升。他說，近年來美國公債的一些最大買家正在撤出，包括正在減持債券的Fed，以及中國大陸和日本。

貸款 勞工 升息

上一則

30年來第一次 麥當勞明年加盟費從4%提高到5%

下一則

內需趨暖？中國8月商品銷售穩定回升

延伸閱讀

降低對中依賴 日加簽備忘錄強化車用電池製造供應鏈

降低對中依賴 日加簽備忘錄強化車用電池製造供應鏈
日本和美國艦隊指揮官：為台灣有事加強團隊準備

日本和美國艦隊指揮官：為台灣有事加強團隊準備
中國人行顧問：美聯準會升息外溢效應還會持續

中國人行顧問：美聯準會升息外溢效應還會持續
媒體：美國將提供烏克蘭ATACMS長程飛彈

媒體：美國將提供烏克蘭ATACMS長程飛彈

熱門新聞

歐洲尋找能取代俄羅斯天然氣的來源，阿爾及利亞、亞塞拜然等國成為意想不到的新贏家。（美聯社）

WSJ：歐洲尋找取代俄天然氣的來源 意想不到的贏家出現

2023-09-19 04:59
蘋果12日在新品發布會上發表iPhone 15系列，但當天蘋果股價收盤卻下跌1.7%。 歐新社

日經：市場為何對iPhone 15發表如此冷淡 原因在此

2023-09-13 14:03
陸媒報導，龍華富士康招聘派遣工中介表示，主要做華為等手機產品的部門，鐘點工時薪已超過製作蘋果手機的部門。鴻海鄭州廠。（彭博資訊）

蘋果與華為正面對決 富士康這數據洩露贏家

2023-09-13 12:54
美國長債自高點跌逾40%。（路透）

疫情期間發行這美長債跌破一半面值 投資人抱得很辛酸

2023-09-18 22:42
避險基金天王達里歐認為，目前應持有現金。路透

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

2023-09-16 15:21
上海的華為門市展出高階智慧手機Mate 60 Pro。（路透）

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

2023-09-20 05:40

超人氣

更多 >
保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物

保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物
「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡
專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒
研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康

研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康
世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣