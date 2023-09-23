美前財長示警陷入停滯性通膨 Fed對經濟太樂觀

聯準會對美國經濟的評估，被指過於樂觀，Fed前副主席也指不太可能達成經濟軟著陸。(路透)

美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）警告，聯準會（Fed）決策官員最新經濟預測太過樂觀， Fed前副主席科恩（Donald Kohn）、前理事華許（Kevin Warsh）也認為，Fed不太可能達成經濟軟著陸。

哈佛大學教授桑默斯21日接受彭博電視訪問時，讚揚Fed主席鮑爾放棄「前瞻指引」、並靈活因應數據和展望的作法，但他認為「Fed遠太樂觀了」，「他們更可能意外遭遇通膨上升、或（成長）疲弱」，或「甚至可能兩者都成為現實－陷入類似停滯性通膨局面」。

他說，「大家現在有點太樂觀了，我認為Fed也陷入這種樂觀情緒」。他列舉美國經濟正遭遇一系列風險，包括美國聯合汽車工會（UAW）罷工、經學生貸款 核算調整後的財政赤字占國內生產毛額（GDP）比率接近8%、醫療保險成本看增對通膨造成壓力，還有在貸款拖欠率上升之際，消費者支出從勞動節以來放緩跡象，以及企業貸款和債券展延的借款成本提高。

Fed已調高今、明兩年經濟成長率預期，並調降今年核心通膨率預估，還認為明年底將降至2.6%，離2%目標不遠，同時預期今年底前會再升息 1碼。

桑默斯認為，現在Fed升息幅度高於目前預測的風險可能升高了。他強調，過去一年來汽車和其他產業工會勞工 贏得大幅加薪的重要性，「過去幾十年來經濟發展，都能用勞工權利變遷來解釋」，當前的工會發展可能會在未來一段時間影響經濟運作」，勞工的動作可能是工資壓力來源，使通膨議題更加複雜。

科恩21日也說，他認為Fed實現經濟「完美軟著陸」機率很低，因為Fed「將須加強抑制需求力道，在勞動力市場造成一點疲態」，經濟「高機率」會呈現「疲軟」（softish）著陸。

華許指出，目前軟著陸可能性低於六周前，因為美元走強、能源價格走高、長期利率上升，「這些都不利於經濟軟著陸」，「我認為沒必要升息」。

他認為，隨投資人日益擔心美國龐大的預算赤字，以及未來通膨升高且更波動風險，美國10年期公債殖利率將「大幅」上升。他說，近年來美國公債的一些最大買家正在撤出，包括正在減持債券的Fed，以及中國大陸和日本。